MOGLIANO Lutto cittadino oggi a Mogliano per i funerali di Federico Garulli, il 21enne che la sera di Pasquetta si è schiantato contro un albero a bordo della Polo su cui viaggiava insieme ad altri quattro amici - tutti di Mogliano - lungo la strada Corridoniana, a Francavilla D’Ete. Alle 10 la cerimonia funebre nell’Arcipretura di Santa Maria dove il feretro è arrivato ieri pomeriggio per la camera ardente allestita dalle onoranze funebri Rossetti. In tanti si sono stretti attorno al dolore di papà Giovanni e mamma Katiuscia per la tragica morte del loro unico figlio. Già ieri la chiesa non è riuscita a contenere tutti coloro che hanno voluto partecipare alla veglia.

Il lutto cittadino

L’intera comunità è sotto choc per il terribile incidente che ha visto coinvolto il gruppo di amici uniti da sempre. Uno degli altri giovani che si trovava a bordo dell’auto è ricoverato all’ospedale di Torrette, grave ma stazionario. Il sindaco Cecilia Cesetti ha proclamato per oggi il lutto cittadino: «È una tragedia che sconvolge tutti noi - ha già detto la prima cittadina - Mogliano è una piccola comunità, ci conosciamo tutti, ed è impossibile dimenticare il sorriso di Federico. Ora sarà un angelo che veglierà su tutti noi». Una fiaccolata è stata poi organizzata per domani sera: «Alcuni ragazzi ci hanno chiesto organizzarla - aggiunge Cesetti - così partiremo alle 21.15 dal piazzale San Michele per pregare insieme per Federico». Appassionato di sport e studente di Scienze Motorie all’Università di Urbino, Garulli lunedì scorso si trovava insieme agli amici di sempre quando la Polo su cui viaggiava è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero sulla strada Corridoniana. Il 21enne è morto sul colpo. Uno strazio per l’intera Mogliano dove Federico era tornato per trascorrere insieme alla famiglia e agli amici le festività pasquali.