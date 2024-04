MOGLIANO - Una folla questa mattina nella chiesa di Santa Maria, a Mogliano, per l'ultimo saluto a Federico Garulli, il giovane di 21 anni morto in un incidente stradale avvenuto la sera di Pasquetta a Francavilla d'Ete. L'uscita del feretro è stata scandita da un lungo applauso e sono stati fatti volare in cielo palloncini bianchi. Gli amici del giovane hanno esposto un toccante striscione con scritto: "Neanche il vile fato potrà mai vincere la splendida luce dei tuoi occhi verdi".