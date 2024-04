Porto San Giorgio, aggredisce la controllora, lei scappa dal treno e si rifugia al bar: salvata dagli altri viaggiatori

FERMO -Tenta di aggredire la giovane controllora sul treno: la ragazza scappa e trova rifugio nel bar della stazione. Lui la insegue ma viene bloccato da alcuni avventori fino all'arrivo dei carabinieri.

Porto Sant'Elpidio, un'auto si ribalta sull'A14: ansia per una donna di 46 anni e per il figlio di 12enne

È successo ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di Porto San Giorgio, dove è scattata una richiesta di intervento al numero unico emergenze 112 per un uomo di origini nordafricane che aveva tentato di aggredire la controllora a bordo di un treno.

Ancora da stabilirei motivi che hanno portato quell'uomo a dare in escandescenze, ma la giovane è stata costretta a scendere di corsa dal treno (fermo in stazione) e trovando rifugio nel bar. L'uomo l'ha inseguita ma è stato bloccato da alcuni avventori. Pochi istanti dopo sono arrivati i carabinieri che hanno identificato l'uomo. Con l'ausilio dei cittadini intervenuti per proteggerla e dei carabinieri, la controllora è risalita sul treno per continuare il suo lavoro, L'uomo è stata trattenuto fino alla ripartenza del convoglio e adesso ora rischia la denuncia.