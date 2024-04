Porto Sant'Elpidio, un'auto si ribalta sull'A14: ansia per una donna di 46 anni e per il figlio di 12enne

PORTO SANT'ELPIDIO Incidente oggi sull’A14 fra Porto Sant’Elpidio e Civitanova in direzione nord. Un’auto con al volante una donna di 46 anni di nazionalità russa che aveva con sé il figlio di 12 (sono residenti a Campofilone) ha sbandato e poi si è ribaltata a poca distanza da casello di Civitanova. Sul posto la Croce Verde di Porto Sant’Elpidio e l’automedica di Fermo.

Il trasporto a Torrette

Il ragazzino è stato portato al pronto soccorso mentre per precauzione la madre, dopo Civitanova, è stata trasferita all’ospedale di Torrette. La donna è comunque sempre rimasta cosciente. Il trasporto è avvenuto in ambulanza. Code lungo l’A14, per i rilievi la polizia autostradale di Porto San Giorgio.