Lavori in A14, stanotte (10 aprile) chiude il casello di Fermo e riapre domani (11 aprile) alle 6

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma dell'ultima chiusura prevista della stazione di Fermo, tra stanotte (mercoledì 10) e domani, giovedì 11 aprile.

Casello chiuso



Il casello sarà chiuso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di questa sera, mercoledì 10, alle 6 di giovedì 11 aprile, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pescara: Pedaso. In uscita per chi proviene da Ancona: Porto Sant'Elpidio.