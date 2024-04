Incidente in A14, lavori in galleria dopo l'incendio: chiuso il tratto Pedaso-Grottammare in entrambe le direzioni. Oggi 3 km di coda

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche ai lavori di ripristino della galleria "Vinci", dalle 23 di oggi, domenica 7 aprile, alle 5 di lunedì 8 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Domenica di disagi

Anche oggi, infatti, è stata una giornata di disagi per gli automobilisti con coda costante: da 1 km (nel primo pomeriggio) a 3 km dopo le 19 in direzione Bologna.

Le alternative



Stanotte, 7 aprile, non saranno raggiungibili le aree di servizio "Piceno ovest" e "Piceno est", situate rispettivamente verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Grottammare; verso Ancona/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Pedaso.