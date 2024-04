ASCOLI Il centro storico sarà praticamente blindato, impenetrabile, nella giornata conclusiva del raduno nazionale dei bersaglieri, ovvero il 5 maggio. Il Comando della polizia locale sta mettendo a punto, anche sulla scorta delle indicazioni emerse dalle riunioni in Prefettura, una specifica ordinanza che andrà a ridefinire la viabilità di tutta l’area nevralgica della città. In particolare, si andrà a chiudere tutte quelle aree che accoglieranno il passaggio dei bersaglieri durante la manifestazione, sia ad est, all’altezza del bivio per via di Porta Tufilla (sotto i mulini), ma anche lungo la circonvallazione e tutta la zona ad ovest, a cominciare da Porta Romana. Sono previste, inoltre, anche inversioni di sensi di marcia, ad esempio sul Lungo Castellano, per consentire il transito solo per mezzi esplicitamente autorizzati per l’evento. Ma tutti i dettagli saranno inseriti nell’ordinanza in arrivo, con l’obiettivo anche di informare per tempo i cittadini al fine di limitare al massimo gli inevitabili disagi ed invitandoli, quindi, a collaborare per quanto possibile al fine di evitare criticità. Per l’occasione, visto il grande impatto dell’evento, l’Arengo ha deciso di rinforzare la polizia locale con ulteriori 40 unità chiedendo la disponibilità di agenti ai Comuni limitrofi. Verrà anche attivato il Villaggio del Bersagliere (una sorta di quartier generale dell’evento) al campo Squarcia. Per agevolare le visite della città per i visitatori è stata attivata un’app attraverso la quale sarà possibile orientarsi in città.