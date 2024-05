SAN BENEDETTO È guerra tra tifoseria, Sambenedettese e amministrazione comunale. Al centro il progetto di ampliamento del campo Ciarrocchi che da settimane attende una risposta. A fare traboccare la goccia la tribuna donata dal Maggioni all’Unione Rugby per fare spazio a due nuovi campi da pickleball.

Le accuse

Il presidente della Samb, Vittorio Massi, è arrivato a parlare di due pesi e due misure, visti i diversi approcci che, secondo lui, l’amministrazione avrebbe con le sorti dei vari impianti sportivi cittadini. A difendere Massi si è schierata una parte della tifoseria: «Cari Spazzafumo e company è giunta l'ora di schierarvi. Con noi o contro di noi. Il tempo dei silenzi è finito, date a San Benedetto e a tutta la tifoseria la prova che anche voi volete il bene della Sambenedettese, e che non siete venduti a qualcuno che vuole l'esatto contrario». Non usano mezzi termini i tifosi della Sambenedettese. «Sull’impianto sportivo Ciarrocchi – spiegano i tifosi - la famiglia Massi ha già investito 727 mila euro e per questo nuovo progetto si prevede un ulteriore impiego di 2,5 milioni di euro. Qualsiasi altra amministrazione, avallerebbe un’iniziativi simile. Invece a che punto è la situazione? Un nulla di fatto».

La tribuna

Dopo il Ciarrocchi i tifosi affondano il coltello nella questione Maggioni-Unione Rugby e dicono: «Verrà chiesto l'accesso agli atti per conoscere i titoli di utilizzo degli altri impianti sportivi, la regolarità dei pagamenti e dei titoli edilizi per verificare l'uniformità di trattamento di tutti gli operatori del settore sportivo, e per tutelare la propria dignità e l'impegno profuso in questi mesi. Fa riflettere che in settimana, al Maggioni sia stato consentito il trasferimento della tribuna al Rugby per ricavare lo spazio per la costruzione di due campi da pickleball e tutto questo con il solo benestare del sindaco Spazzafumo, così per il campo Mandela, mentre alla Sambenedettese viene richiesto ogni tipo di convenzione, garanzie e quant'altro».

La replica

Immediata la replica del primo cittadino Spazzafumo: «Questa amministrazione non ha mai avuto e mai avrà figli e figliastri in nessun settore: creare zizzania tra le associazioni, paventare favoritismi per l’uno o l’altro, creare sospetti sull’uniformità di trattamenti per attaccare costantemente il nostro impegno a favore del bene della città di San Benedetto è un atteggiamento che non posso e non voglio accettare. Ci sono progetti che hanno un impatto economico, progettuale, ambientale, urbanistico e sociale talmente importante per la città per cui è necessaria una valutazione attenta da parte di professionisti competenti che abbiamo la fortuna di avere in Comune. Assieme a questa valutazione tecnica, la nostra visione politica procederà all’attuazione nei tempi e nei modi dettati solo ed esclusivamente dalle leggi che regolamentano l’amministrazione comunale e da nient’altro che possa influire. I progetti non possono essere messi tutti sullo stesso piano, a prescindere da chi lo presenti, e chi omette questo, pecca di onestà intellettuale».