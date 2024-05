Blitz della Finanza in un negozio a Porto Recanati: sequestrati quasi 4mila prodotti irregolari

PORTO RECANATI - Blitz della Finanza di Porto Recanati in un negozio dedicato alla vendita al dettaglio di prodotti non alimentari: individuati 3.387 articoli non in regola con le normative. Sono stati sequestrati prodotti elettrici ed elettronici (tra cui adattatori di prese elettriche e lampadari) nonché materiali destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari, tutti risultati privi delle avvertenze in lingua italiana e delle istruzioni previste dalla specifica normativa sulla sicurezza dei prodotti destinati al consumo, oltre che carenti delle indicazioni riguardanti i materiali utilizzati e delle precauzioni d’uso. Per tali irregolarità il titolare dell’esercizio è stato segnalato alla competente Camera di commercio per l’irrogazione delle sanzioni previste per la vendita di prodotti privi delle minime indicazioni imposte dal “Codice del Consumo”.