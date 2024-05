ASCOLI Ancora qualche giorno. Poi, già dalla prossima settimana, si prevede l’avvio a regime della fascia oraria serale dalle 20.30 alle 7.30 per l’interdizione del transito su corso Trieste ai non residenti e non autorizzati. Ultimi giorni di transito serale, dunque, senza l’incubo delle multe per tutti coloro che non risiedono in centro e non hanno altre tipologie di permesso per attraversare il varco elettronico.

La sperimentazione

Dopo il taglio del nastro e la riapertura dell’importante arteria stradale, dallo scorso 15 aprile è stato attivato, infatti, con la prevista fase sperimentale – tecnicamente definita di “pre-esercizio” - il varco elettronico di piazza Roma-via XX Settembre. Un’attivazione che per i primi 30 giorni, come previsto dalla procedura autorizzativa del Ministero delle infrastrutture, è servita a testare il varco in questione senza procedere con eventuali sanzioni per coloro che, pur privi di autorizzazione, hanno transitato lungo il corso anche dopo le 20.30. Quindi, dopo il trentesimo giorno dalla riapertura del 15 aprile, ovvero alla metà della prossima settimana, si entrerà nella fase dell’utilizzo del varco a regime, con il via automatico alle multe per tutti coloro che, nella fascia serale e notturna, accederanno sul corso senza permesso. Nel frattempo si attende l’installazione della segnaletica definitiva per poter entrare a regime anche con la regolamentazione della sosta lungo il corso e relativi controlli.

Varco a regime

Dopo una prima fase di riapertura senza l’incubo delle sanzioni, dalla prossima settimana si attiverà il provvedimento che l’amministrazione comunale ha ritenuto di dover mettere in campo sia per andare incontro alle esigenze dei numerosi residenti che faticano a trovare un parcheggio (nell’era dei cantieri) specie di sera che per consentire di sgravare un po’ il peso del traffico sul corso appena riqualificato. Nell’ottica anche di un’immagine sempre più turistica. Il varco per impedire il transito degli automobilisti dalle 20.30 alla mattina seguente, ad eccezione degli autorizzati, di fatto è stato attivato il 15 aprile scorso senza procedere con le sanzioni agli eventuali trasgressori per i 30 giorni previsti dal Ministero per le infrastrutture. Dalla metà della prossima settimana, però, non si transige più, quindi gli automobilisti non autorizzati dovranno fare la massima attenzione a non avventurarsi in auto sul corso nella fascia oraria in cui il varco sarà attivato. Pena, la multa. Considerando che l’accertamento della contravvenzione sarà automatico, con la rilevazione attraverso la telecamera. Tutti potranno continuare a transitare nella fascia dalle 7.30 alle 20.30.

Sosta e segnaletica

Per l’ingresso a regime anche della sosta lungo corso Trieste, si attende invece che si installi la segnaletica, sia da parte della Saba per i 20 posti blu a pagamento previsti sul lato est (con la prima mezz’ora di sosta che sarà gratuita fino al 30 giugno) sia da parte dell’Arengo per tutti i posti che verranno destinati a carico e scarico merci con disco orario per un tempo massimo di sosta pari a 30 minuti. Tutti i posteggi presenti, la sera dopo le 20.30, saranno utilizzabili fino alle 7.30 della mattina seguente da chi, con permesso, abita in centro. Nel frattempo, dunque, la situazione è regolamentata parzialmente e attraverso una segnaletica provvisoria e rimovibile. Anche da questo punto di vista, quindi, con la segnaletica definitiva si entrerà a regime.