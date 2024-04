Doppio incidente in A14: Tir si ribalta prima di Cattolica e schianto tra Civitanova e Porto Sant'Elpidio. Code e rallentamenti

Doppio incidente in A14, praticamente in contemporanea, questa sera dopo le 18 sulla dorsale romagnolo-marchigiana. Il primo schianto si è verificato nel territorio di Misano, davanti alla pista di Santa Monica, il Misano World Circuit intitolato a Simoncelli. Coinvolto un Tir che si è ribaltato sul fianco sinistro ed è andato a sbattere sulla barriera new jersey in cemento che divide i due sensi opposti di marcia. Disagi per il traffico in entrambe le direzione, coda in uscita a Cattolica. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Autostradale. Il camion, che trasportava dei bancali di bottiglie vuote andate in frantumi, è stato messo in sicurezza mentre l'autista, una volta estratto dalle lamiere, è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Alle 18.30 erano segnalati 4 km di coda tra Pesaro e Riccione. Entrata consigliata verso Bologna: Riccione

Altro incidente tra Civitanova e Porto Sant'Elpidio, nei pressi dell'autogrill Chienti ovest.

CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE VERSO PESCARA

Segnalato un chilometro di coda.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività previste nell'ambito dei lavori di ripristino da incidente, all'interno della galleria "Vinci", dalle 23 di oggi martedì 9 alle 5 di mercoledì 10 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, verso Pescara/Bari. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Piceno ovest" situata all'interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, percorrere la SS16 adriatica verso Pescara e rientrare sulla A14 alla stazione di Grottammare.

