ANCONA Rappresentano il punto di congiunzione tra le attività sanitarie e sociali. Quella rete territoriale che dovrebbe alleggerire i presidi ospedalieri. Ma la carenza cronica di personale sta rendendo il loro prezioso lavoro una corsa ad ostacoli senza fine. Parliamo dei distretti sanitari - 13 nel territorio marchigiano - che sono chiamati a garantire servizi di assistenza primaria con prestazioni di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico in particolare alle persone non autosufficienti che vivono a casa e che necessitano di interventi sanitari e sociosanitari domiciliari.

APPROFONDIMENTI LA SANITA' Sos pronto soccorso Torrette, la primaria Susanna Contucci: «Venerdì 150 ingressi, ma è così da giorni»

L’interrogazione

Ma la mancanza del numero adeguato di figure professionali sta mandando in apnea il servizio. A lasciar emergere la criticità è un’interrogazione del consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo, che sottolinea come, «pur essendo un servizio di livello essenziale e quindi da garantire, nella gran parte del territorio regionale molte prestazioni non vengono erogate». È la stessa Agenzia regionale sanitaria a certificare il problema: nella risposta al consigliere fa sapere come «un’indagine effettuata nel mese di dicembre dall’Ars confermi che le criticità e le eccellenze sono disperse a macchia di leopardo nel territorio regionale», con una «notevole differenza tra i servizi di cure domiciliari nei diversi distretti sanitari marchigiani».

Le falle

Più nello specifico l’Ars evidenzia come, per quanto riguarda la dotazione organica e le figure professionali coinvolte, «in quasi tutte le realtà il personale non è dedicato alle sole cure domiciliari ma afferisce a più servizi», «i medici specialisti sono spesso contattati al bisogno, come pure psicologi, dietisti ed assistenti sociali» e solo pochi distretti hanno questo personale dedicato alle cure domiciliari. Inoltre, «il personale riabilitativo (fisioterapisti e logopedisti) e gli operatori sociosanitari sono spesso esternalizzati, con diverse forme contrattuali». Un quadro fortemente negativo che si traduce anche in una disparità di servizi a seconda dei territori. Diverse professionalità che compongono il sistema di offerta delle cure sono completamente assenti in molti distretti. Solo per fare degli esempi, «la figura dell'oss è presente solo in due distretti su 13, il dietista in uno solo, il logopedista e i medici specialisti in tre e l'assistenza riabilitativa non viene erogata in ben cinque distretti», fa di conto Mastrovincenzo. In quasi tutte le realtà regionali, sono soprattutto gli infermieri a mandare avanti i distretti. Una conferma rispetto all’analisi fatta dalla Regione durante la stesura del Piano socio sanitario 2023/2025: l’80,3% del monte ore annuo dei vari distretti è sulle spalle degli infermieri. Altre figure fondamentali come pediatri, psicologi e medici di base, invece, hanno rasentato lo 0%.

Le carenze

Una presa in carico parziale e a singhiozzo che ha un effetto domino sul sistema: «Troppo spesso purtroppo il ricorso alle strutture residenziali è determinato dall’inadeguato sostegno che ricevono le famiglie - punta il dito il consigliere dem - così come il rientro a domicilio dopo una malattia acuta che determina non autosufficienza si trasforma in abbandono terapeutico per la mancanza dei necessari sostegni sanitari e sociosanitari». La domanda sorge spontanea: quando saranno pronte anche le strutture finanziate con il Pnrr – 29 Case della comunità, 9 Ospedali della comunità e 15 Cot - con quale personale verranno rese operative, se già oggi la situazione è questa? Mistero.