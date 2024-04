SAN BENEDETTO «San Benedetto capitale culturale di nuovo modello di pesca sostenibile sia sul profilo ambientale che economico». Il ministro della pesca Francesco Lollobrigida si è lasciato andare anche a ricordi personali - «credo di essere stato concepito qui» ha affermato - e si è impegnato a riportare il comparto al centro dell’interesse nazionale nel presentare il nuovo corso di laurea in Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche che partirà con il prossimo anno accademico nella sede di Porto d’Ascoli.

Le caratteristiche

Il corso, articolato in 3 anni, è sttato presentato dal Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, anch’egli legato alla città delle palme del quale è cittadino onorario. Gian Luca Gregori, dopo aver elencato i successi dell’ateneo anconetano sotto la propria guida, ha spiegato che si tratta di un corso di studi innovativo - dall’evocativo acronimo Mari e caratterizzato dall’aggiunta del colore verde al bianco e rosso della Univpm -, che ha l’ambizione di attirare i giovani più motivati da tutta Italia e in prospettiva anche dall’estero. Gregori ha anche illustrato gli insegnamenti che saranno coordinati dal professor Andrea Perna, e vedrà anche docenti e ricercatori specializzati oltre ad essere multidisciplinare. Ci saranno ben 8mila euro per 30 borse di studio ogni anno che diventeranno quindi 90 nell’arco del primo triennio. «Un corso fortemente voluto dal ministro Lollobrigida - ha convenuto Gregori del quale abbiamo parlato a lungo anche con il sindaco Antonio Spazzafumo (che ha fatto gli onori di casa ndr) e la sottosegretario sambendettese Lucia Albano. Le Marche - ha chiosato il rettore d’altra parte sono il quarto mercato ittico italiano».

Soddisfazione quindi è stata espressa dalla stessa Albano che ha ricordato come l’Economia blu sia al centro dell’attività politica del governo, ha ringraziato Lollobrida per aver voluto investire in questo settore “dimenticato” in un’ottica innovativa però e lodato la presenza di numerosi presidi delle scuole perchè «con questo corso San Benedetto diventa un importante centro di formazione pensato dal ministro e concretizzato dal rettore». Di innovazione strategica ha parlato anche il presidente della regione, Francesco Acquaroli che ha spiagato come il governo stia dando in questo modo una centralità che le Marche non hanno mai avuto».

Gli interventi

Saluti sono stati portati dall’assessore regionale Andrea Antonini e dal consigliere sambendettese Andrea Assenti. Nelle prime file autorità civili, militari e anche il parroco dei pescatori. Tntissimi i politici intervenuti ed esponenti della società civile ed economica a evidenziare l’importanza del corso che si apre a settembre.