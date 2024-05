SAN BENEDETTO Leggere ma anche giocare a scacchi, ascoltare musica, allattare il proprio bambino e leggere i giornali. Si può fare tutto questo presso la biblioteca comunale “Lesca” che ogni anno vede accrescere i propri utenti e moltiplicare le proprie iniziative.

I numeri

Lo scorso anno sono state totalizzate 2.628 ore di apertura registrando 17.058 prestiti con un incremento del 30% rispetto al 2022 quando ci si era fermati a 12.007. Ben 456 i nuovi iscritti, anche in questo caso con un aumento del 53% rispetto all’anno precedente in cui i nuovi iscritti erano stati 298, mentre gli utenti attivi, coloro che hanno effettuato almeno un prestito durante l’anno, sono stati 1.628, il 21% in più degli attivi dell’anno precedente che si erano fermati a 1.342.

Un 2023 che ha visto acquistare 682 nuovi volumi mentre 2.034 sono stati ricevuti da omaggi e donazioni per un totale di 2.716. Nel 2022 gli utenti avevano segnalato l’esigenza di ampliare l’orario e la richiesta è stata accolta. “Lesca” è una biblioteca di pubblica lettura con un vasto numero di frequentatori di ogni età: famiglie con bambini da 0 a 6 anni, ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, universitari e pensionati. Tra i numerosi servizi vi sono: l’iscrizione, il prestito gratuito per 30 giorni, i testi provenienti da altre biblioteche, le consultazioni di libri, la lettura dei giornali, il prestito digitale con migliaia di risorse online. Altri servizi sono dati dal: MediaLibraryOnLine, il prestito a domicilio per ultrasessantacinquenni e soggetti con mobilità ridotta, partite libere di scacchi e la lettura quotidiani locali. Inoltre da ottobre a maggio presso la Sezione Bambini si organizzano incontri per futuri genitori, pancioni e famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

Così la Stanza del rumore, uno spazio prenotabile gratuitamente che consente a piccoli gruppi di parlare a voce alta. E in biblioteca si può anche allattare tranquillamente nel Baby pit stop uno spazio dedicato alle mamme. A coordinare la biblioteca oltre al direttore Roberta Spinelli ci sono la responsabile Barbara Domini e l’archivista Giuseppe Merlini. Tante le rassegne e iniziative che vedono come cornice la biblioteca comunale. si comincia da “Nati per leggere e Nati per la musica” quale promozione dell’importanza e dei benefici della lettura e dell’ascolto musicale rivolto ai bambini da 0 a 6 anni. Così la Saletta multimediale con 40 posti, dotata di videoproiettore collegabile al computer e connessione internet, adatta per iniziative culturali. Non mancano le attività rivolte alle scuole con visite, letture, bibliografie, prestito di classe e progetti pensati per i diversi ordini scolastici.

L’ampliamento

A partire dal 2022 nuovi servizi sono stati attivati a cominciare dall’ampliamento dell’orario dal lunedì al venerdì la biblioteca è aperta 11 ore al giorno con orario continuato dalle 8.30 alle 19.30. Presente anche la biblioteca di quartiere presso la delegazione di Porto d’Ascoli, ogni sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30.