SAN BENEDETTO - I cuochi pescatori prepareranno i più noti piatti di pesce che rischiano di sparire dalle tavole a causa delle norme europee, ad assaggiarli ci sarà il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che venerdì - a partire dalle ore 9,30 si tratterrà tutto il giorno a San Benedetto per partecipare all’inaugurazione del Villaggio Coldiretti insieme al sottosegretario Lucia Albano e al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Il tour



«Lollobrigida verrà - spiega la parlamentare sambenedettese - insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini per la presentazione del Report Coldiretti “Pesce italiano addio, i rischi delle importazioni” sui pericoli per la salute a tavola”». Sotto accusa - spiegano dalla Coldiretti - le nuove politiche Ue che vogliono vietare la pesca a strascico e tagliare le aree di pesca, favorendo le importazioni dall’estero. «Il porto di San Benedetto del Tronto - aggiunge Coldiretti in una nota infatti - è uno dei più importanti scali pescherecci italiani e qui apre il Villaggio della Coldiretti con la protesta dei pescatori da tutta Italia».

Non solo pesca, ovviamente, nella tre giorni nella quale il Villaggio stazionerà in città. Per inciso la prima non capoluogo di regione nel quale si terrà l’appuntamento che si è svolto fino a oggi a Bari, Palermo, Napoli, Torino e Bologna per citare alcune delle città dove gli stand sono stati allestiti. «I dati diffusi da Coldiretti - aggiunge il sottosegretario al Ministero dell’economia e finanze - raccontano un eccellente riscontro dell’iniziativa anche in termini di indotto economico per la città e il suo hinterland. L’evento è una grande opportunità di valorizzazione per la città e per tutti i settori economici che storicamente la caratterizzano, a partire dalla filiera ittica. Con la presenza del Governo, San Benedetto assurge a luogo di confronto e ascolto, com’è nella sua natura. Da sempre infatti, anche per le sue caratteristiche orografiche, è stata una città aperta e accogliente, luogo di scambio e relazioni. Ringrazio per questo Coldiretti per aver scelto San Benedetto come meta di questo grande evento e il ministro Lollobrigida per la sua presenza in una città a cui è da sempre molto legato».



La curiosità



La famiglia di Lollobrigida, infatti, possiede un appartamento a San Benedetto nel quale il ministro ha trascorso parte della propria infanzia, durante le vacanze estive. Inoltre frequenti sono stati gli incontri proprio con la stessa Albano così che l’occasione per tornare a San Benedetto per un evento così importante è stata colta a volo dal titolare del dicastero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare. Nell’ambito proprio di questo secondo incarico si incontrerà con i pescatori che protestano per le politiche comunitarie che, a loro dire, vogliono vietare la pesca a strascico e tagliare le aree di pesca.