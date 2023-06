Milena Luciani (Civici Ancona): «Il Piano Ue sulla pesca favorisce le multinazionali. Difendiamo il settore»

ANCONA - La rappresentante di Civici Ancona Milena Luciani, interviene sulla questione relativa al discusso Piano di Azione Ue per la pesca. Civici Ancona è la sezione anconetana del movimento Civici Marche, rappresentato in Consiglio regionale dal Consigliere Giacomo Rossi che già da tempo si è dimostrato vicino ai pescatori e al comparto anconetano della pesca.

Milena Luciani (Civici): «Il Piano Ue per la pesca favorisce le multinazionali»

Milena Luciani (che lavora tra l'altro anche nel mondo della pesca) e punta il dito contro la riforma: «Il Piano di Azione Ue per la pesca, si sta rivelando un falso piano green che ha come obbiettivo l'annientamento drastico del settore pesca tradizionale a favore delle multinazionali».

Non usa mezzi termini la rappresentante anconetana dei Civici Marche che aggiunge: «I pescatori sono i primi a voler salvaguardare il mare grazie al quale si sostengono da generazioni, una risorsa che conoscono profondamente a differenza di chi legifera da una comoda scrivania e che magari non sa neanche come è fatto un peschereccio».

«Il settore è in forte ridimensionamento da anni - continua la Luciani - per gli elevati costi di produzione e perchè sono sempre meno quelli che decidono di intraprendere un lavoro così duro, non certo perchè manca il pesce. La sostenibilità la si può garantire con politiche intelligenti senza decretare la fine di imprese, posti di lavoro e pesce di qualità sulle nostre tavole. L'attuale Governo conosce benissimo le problematiche della pesca e quelle prodotte dal Piano di Azione Ue, in quanto si è direttamente interessato ed interfacciato con i pescatori. Per ora, lasciamolo lavorare ed aspettiamo gli esiti dei prossimi incontri istituzionali. Come Civici Marche e Civici Ancona continueremo a monitorare la situazione, sostenendo a spada tratta il nostro comparto della pesca».