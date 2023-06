Piano Ue contro la pesca a strascico, le marinerie si mobilitano: venerdì 23 giugno la protesta ad Ancona

ANCONA - Le marinerie italiane si mobilitano contro il Piano Ue. Le iniziative si terranno nei porti italiani venerdì 23 giugno promosse da associazioni e sindacati di settore. Ad Ancona la manifestazione si terrà al Mercato Ittico, al Mandracchio, alle ore 10.

Le marinerie italiane si mobilitano per ribadire il proprio no al Piano d’azione Ue che impone una serie di misure dirompenti per l’assetto del settore. L’appuntamento è per la giornata di venerdì 23 giugno con una serie di iniziative promosse dal mondo della rappresentanza di cooperative, imprese e lavoratori Agci Agrital, Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare, Coldiretti Impresapesca, Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca.

Le marinerie marchigiane manifesteranno venerdì 23 giugno alle 10 davanti al Mercato ittico al Mandracchio del porto di Ancona.

I presidenti e i responsabili regionali delle associazioni e dei sindacati di settore che aderiscono alla manifestazione, Agci Agrital, Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare, Coldiretti Impresapesca, Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca, incontreranno i giornalisti per illustrare le motivazioni della protesta.