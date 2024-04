Rugby e calcio, incontri-scontri: tre giocatori finiscono al pronto soccorso di Torrette

ANCONA - Tre giocatori sono finiti al pronto soccorso di Torrette per essersi infortunati durante una partita di rugby ed una di calcio. Il primo allarme è scattato allo stadio della palla ovale Nelson Mandela in via della Montagnola: durante una partita di rugby c'è stato uno scontro fra due giocatori che ha richiesto l'intervento della Croce Gialla e dell'automedica del 118: uno dei due ha riportato un trauma cranico ma entrambi sono finiti al pronto soccorso di Torrette.

A Torrette anche un calciatore della Casertana che si è fatto male ad un gomito durante una partita di calcio allo stadio Sorrentino di Collemarino: i primi soccorsi sono stati effettuati dai sanitari della Croce gialla in servizio proprio al campo.