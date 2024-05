ANCONA Partono questa notte i lavori di sistemazione del parcheggio lago Grande a Portonovo. Interventi da 400mila euro complessivi - finanziati dalla Regione nell’ambito del G7 Salute in programma ad ottobre - che riguarderanno anche la strada principale.



L’afflusso

Si svolgeranno by night proprio per non intralciare il regolare afflusso di auto che è già consistente, come lasciano intendere i cartelli di avvertimento posizionati già ieri nella parte in uscita del parcheggio in cui, appunto, è indicato il divieto di sosta dalle 18 alle 7, fino a venerdì prossimo.

Le voci

I lavori potrebbero creare problemi ai turisti e agli ospiti delle strutture ricettive, anche se la gran parte degli operatori si augura il contrario, visto l’orario in cui verranno eseguiti. «Speriamo che non ci siano particolari problemi – afferma Eros Renzetti del Fortino Napoleonico -. L’importante è che i lavori vengano interrotti il fine settimana, che è quello dove abbiamo una buona affluenza di ospiti in hotel». Ma c’è anche chi, proprio per l’orario, non sta tranquillo. Si tratta di Flavio Fiorini, dell’Hotel Internazionale. «La posizione del nostro hotel fa in modo che sia una cassa di risonanza di tutto quello che avviene nella baia, rumori compresi – afferma -. E sapere che i lavori avverranno di notte non mi fa stare tranquillo, visto che l’hotel è quasi pieno e i nostri clienti potrebbero avere problemi per dormire. Speriamo non succeda. Ci è stato assicurato di no, vedremo quello che succede. Certo che se fossero stati fatti un mese fa, dato che del G7 si parla dallo scorso autunno, sarebbe stato meglio per tutti».

Il pienone

Intanto la baia ieri ha vissuto una giornata simil estate. Tanta gente nelle spiagge, anche quelle erose dal mare come alla Capannina, dove le persone si sono godute una bella giornata di sole. Tanta gente anche nei ristoranti, mentre non ci sono stati particolari problemi per il parcheggio, anche se quello della Torre all’ora di pranzo era esaurito, grazie al servizio del bus navetta dal parcheggio scambiatore, che sarà disponibile per tutti i fine settimana di maggio. Grande affluenza anche sulla biciclovia del Conero.