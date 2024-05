ANCONA «I prezzi in centro sono già alti. Aumentandoli rischiamo che la gente non venga più a cercare le nostre attività». L’allarme sul balzello del costo della sosta lo lanciano direttamente le associazioni di categoria. A partire da Michele Zannini di Confcommercio, che paventa il rischio di una migrazione di clientela verso i centri commerciali. «Dove ci sono tanti posti e sono pure gratuiti» spiega.

Le ombre

Non migliora il giudizio sull’ipotesi di un’estensione delle strisce blu in periferia. «I dubbi sono molti» avverte Andrea Cantori di Cna. «Se stiamo parlando di quartieri come il Q2, il Q3 o Collemarino, questi hanno già una penetrazione commerciale molto limitata» secondo il segretario dorico degli artigiani. Ecco perché «non ci sembra opportuno quindi introdurre anche il pagamento». Il rischio, infatti, è che la misura appaia come «una sorta di "tassa di entrata in Ancona"». Nel mezzo, però, si inserisce Giancarlo Gioacchini, Confesercenti. Solleva una questione interessante. «Dobbiamo incentivare la sosta produttiva. Pagando si favorisce la rotazione degli occupanti dei parcheggi» dice. Un tema, questo, sollevato già dai commercianti del mercato di piazza d’Armi, che da tempo denunciano come lo spazio tra via della Marina e via della Montagnola sia spesso occupato per buona parte da lavoratori o residenti che sostano per giornate intere. Penalizzando, di conseguenza, la permanenza di chi è venuto al mercato per comprare. «Qual è - si chiede poi Cantori - l’obiettivo di questa azione?». Ovvero: «Come saranno investiti i due milioni di maggiori introiti che sono ipotizzati?». Ammesso che il balzello sia limitato, infatti, le categorie aprono alla possibilità di dare il loro beneplacito, almeno per quanto riguarda il centro storico. «Occorrerà molta trasparenza per non lasciare dubbi sul fatto che una tale operazione venga fatta per tappare buchi di bilancio» puntualizza sempre Cna. La domanda resta la stessa: come spendere questo denaro? La risposta prova a darla Gioacchini. «Parcheggi, parcheggi, parcheggi» afferma. Che il park San Martino sia ancora nell’interesse dell’Amministrazione «è una gran notizia» ma «non basta». I soldi derivanti dagli aumenti, insomma, «bisogna investirli in nuovi posteggi». Altrimenti «Ancona resterà una città di serie B». «Questi sacrifici per cosa vengono fatti?» è la questione posta da Cantori.

I limiti

Al netto, poi, di altre perplessità. Secondo il delegato Cna, infatti, «stiamo parlando di quintuplicare i posti in un'area molto vasta, quasi di tutta la città, il che prevederebbe un aumento considerevole del personale di controllo» avverte. Tradotto: maggiori costi. E allora il gioco varrebbe la candela? Ecco perché Cna sostiene che «un cambiamento così importante ed impattante dovrebbe essere discusso nella Consulta economica». Stiamo parlando del tavolo tecnico cui sta lavorando proprio il Comune di Ancona per raccogliere idee e pareri provenienti dal mondo del commercio e dell’artigianato. Perché non basta aumentare le tariffe. «Il trasporto pubblico locale va potenziato. Bisogna prima predisporre le infrastrutture che permettano al cittadino di scegliere e poi aumentare i costi» mette un punto fermo Zannini. Il Comune è avvertito: sui parcheggi non si scherza.