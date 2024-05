Ancona, esplode un tombino nel cantiere navale al porto: ustionato un operaio

ANCONA - Un'esplosione improvvisa e una fiammata che ha investito un'operaio, trasportato in ospedale con ustioni. In un primo momento sembrava molto grave anche per lo choc subito, ma poi le sue condizioni si sono andate via via stabilizzando nonostante le ustioni sul corpo.

L'incidente è accaduto questa mattina al porto di Ancona in un cantiere navale: verso le 8 si è sentito un boato. Un tombino è "esploso" per cause ancora da accertare ed ha colpito l'operaio: subito dopo le sirene di ambulanza, polizia e vigili del fuoco allertati dai colleghi dell'uomo che adesso si trova a Torrette. Ha diverse bruciature nel corpo e un polso rotto. Si trova attualmente nel reparto di Ortopedia.