ANCONA L’emozione è nell’aria. Ancona premia i suoi cittadini più illustri e lo fa per la prima volta sotto lo sguardo attento di Clemente XII, in piazza del Papa. «Abbiamo scelto questa location per valorizzare il tributo che l’Amministrazione ed il popolo anconetano ha voluto riconoscere ad alcuni suoi figli» ha ricordato il sindaco Daniele Silvetti, ieri sera, prima di consegnare i riconoscimenti. «Non è stato facile» ha poi aggiunto in merito alla selezione dei nomi tra le «tantissime richieste e proposte avanzate».

APPROFONDIMENTI IL VIDEO Ciriachino d'oro ai vigili del fuoco LE FOTO I vigili del fuoco, il pasticcere, la Croce Gialla: ecco tutti i Ciriachini

Il primo posto

Il Ciriachino d’oro è andato ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Ancona, con la medaglia che è stata ritirata dal comandante Pierpaolo Patrizietti. «Ringrazio l’Amministrazione e la cittadinanza per averci dato questo onore per la prima volta» le parole del comandante. «I vigili del fuoco sono ad Ancona dal 1813 e di calamità, in tutto questo tempo, purtroppo ne abbiamo viste tante» ha aggiunto. Non ultimo il sisma del 9 novembre 2022, citato nella motivazione del premio ma soltanto uno dei vanti di questo corpo. Ricevendo il premio, Patrizietti lo ha dedicato «a tutti i vigili del fuoco che si sono succeduti negli anni, alcuni dei quali hanno anche perso la vita per garantire la sicurezza della cittadinanza».

Diversi, invece, i Ciriachini d’argento consegnati. Sono andati al maestro pasticcere Salvatore Lo Faro, che da buon uomo d’altri tempi ha omaggiato la platea togliendosi il cappello in segno di gratitudine, così come al sindacalista Benito Osimani, giunto in piazza del Papa sulla sua sedia a rotelle ed abbracciato affettuosamente dal sindaco Silvetti. L’argento è andato pure ad Alberto Caporalini, presidente della Croce Gialla di Ancona. «Da 123 anni siamo al servizio della città, ci diamo da fare per aiutare chi è in difficoltà ma abbiamo bisogno di tutto il vostro sostegno e noi vi daremo il nostro» il suo commento salito sul palco. Analogo riconoscimento è andato a Francesco Severoni del Pastificio Filotea, al professor Francesco Corvaro e ad Adelchi Tonucci, storico dirigente dello sport anconetano. Tantissimi, poi, anche gli attestati. Tra quelli consegnati alla forze dell’ordine, anche quelli andati alla squadra di vigili del fuoco che il 5 e 6 settembre 2023, in seguito al crollo del tetto della Chiesa di Santa Margherita in località Massignano, sono intervenuti mettendo in sicurezza dei beni di valore storico e artistico presenti all’interno della Chiesa». Tra di loro Giuseppina Spina, che sul palco ha condiviso con la città la notizia di essere in dolce attesa.

Tra i civili, il compositore Roberto Beccaceci ed alla memoria il ginnasta Nicholas Candi ed il consigliere e candidato sindaco Stefano Crispiani. E ancora alla Croce Gialla: ai due volontari Giovanni Frittelli e Claudio Comirato assieme all'ex volontario Enrico Curina. Premiati pure 24 ex dipendenti comunali. Ieri pomeriggio si è tenuta anche la tombola della Croce Gialla: il premio più ambito è andato a Giusy Vetrano, la cinquina ad Alessandro Carletti, la quaterna a Jocelyn Basco, che ha centrato anche il terno con Michaela Marzufero.