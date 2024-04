ASCOLI Ascoli si prende la sua rivincita su San Benedetto. ha perso il primato per numero di abitanti ma riconquista quello sulla ricchezza pro capite. In base ai dati del 2022, infatti, le cento torri sono le più ricche della provincia: Ascoli registra il reddito la media più alto con 21.873 euro (+1201) e batte San Benedetto, 20.602 (+1030). L’entroterra, fiaccolato anche dal terremoto, purtroppo, invece, registra il dato peggiore. Il reddito medio si attesa sui 18mila euro, leggermente in crescita. Ascoli supera anche Fermo ma il Sud delle Marche si conferma essere quello più povero.

Il paese più povero

Il paese più povero della provincia picena è Palmiano, con 124 contribuenti con un reddito medio di 15.693 euro. Lo si apprende dai dati sui redditi italiani dichiarati nel 2023, con anno di imposta 2022, pubblicati dal ministero dell’Economia e delle finanze. Se nella graduatoria delle Marche svetta Numana con 24.388 euro, nella classifica dei capoluoghi marchigiani, Ascoli è al quarto posto dietro a Ancona (23.618 euro), Pesaro (22.798), Macerata (22.636) e davanti a Fermo (19.710).

La fotografia del Piceno regala la situazione economica e riserva sorprese. Dopo Ascoli e San Benedetto sale sul podio Grottammare con 19.945 euro. Il comune di Folignano è rampante e si piazza in quarta posizione con 19.723 euro di reddito medio. Al quinto posto c'è Castel di Lama (19.202 euro), seguita da Cupra Marittima (19.194), Colli del Tronto (18.772), Monsampolo (18.548), Venarotta (18.541 euro). Decima posizione per Maltignano (18.428 euro), poi Spinetoli (18.426 euro), Castignano (18.145 euro), Montefiore dell’Aso (18.097), Roccafluvione (18.062).

Comunanza si piazza in quindicesima posizione con 18.040 euro, seguita da Acquaviva Picena (17.879), Castorano 17.578 Ripatransone (17.485) e Monteprandone (17.467). Ventesimo posto per Appignano con 17.420 euro davanti a Offida con 17.409 euro e Rotella (17.375). Montegallo si regala la ventitreesima posizione con 17.033 euro, seguita da Massignano (17.021 euro), Montalto delle Marche (16.696) e Montedinove 16.620. Arquata (16.434 euro) e Acquasanta (16.410 euro) si ritagliano rispettivamente la ventottesima e ventinovesima posizione.

La crescita maggiore

Infine nelle parti bassi della classifica ecco Cossignano con 16.404 euro, davanti a Force (16.203 euro), Montemonaco (16.003), Carassai (15.935). Chiude la graduatoria Palmiano con 15.693 euro di reddito medio. Analizzando i dati emerge poi una curiosità: è Roccafluvione il comune ad aver registrato il maggiore aumento di reddito rispetto al 2021: +1.426 euro, davanti a Montefiore dell'Aso che segna +1.371 euro. Montedinove presenta invece la variazione minore: +184 euro rispetto all'anno precedente. Il 2022 può considerarsi l’anno in cui anche nelle Marche si è tornati pienamente alla normalità post Covid, con una ripresa economica e turistica.

Nel frattempo nelle Marche si è registrato un aumento reddituale medio di 968 euro (da 19.672 a 20.641 euro), ma restando stabile nella classifica nazionale all'undicesimo posto. A livello nazionale i nuovi dati indicano un balzo deciso nella ricchezza degli italiani: il reddito medio si è attestato a 21.752 euro, cioè 1.007 euro in più dei 20.745 euro del 2021, segnando così l’aumento più forte da almeno 15 anni a questa parte. Se i redditi hanno evidenziato un incremento su base annua del 4,85%, la loro progressione è stata però totalmente erosa da un’inflazione che nel 2022 si era attestata all’8,1%.