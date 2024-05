ASCOLI - Mentre le divise dei bersaglieri iniziano a colorare vie e piazze del centro con i primi appuntamenti del raduno nazionale, la città si prepara al grande impatto con l’arrivo degli oltre 30mila visitatori che assisteranno alla sfilata conclusiva della manifestazione. Un impatto che richiederà la chiusura al transito veicolare di tutte le zone attraversate dall’imponente parata militare e, quindi, uno stop all’utilizzo delle auto a ridosso del cuore della città.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Ascoli, invasione dei bersaglieri. Fioravanti: «In centro è meglio andare a piedi». Attesa domenica la presenza della premier Meloni I PROVVEDIMENTI Ascoli, via vai di navette gratis per alleggerire il traffico: stabiliti 4 punti di raccolta per il Raduno dei bersaglieri

E per questo motivo l’amministrazione comunale ha disposto, in raccordo con prefettura, forze dell’ordine e comitato organizzatore, una vera e propria rete di parcheggi esterni dove i pullman o le auto private - sia dei bersaglieri e visitatori, sia dei cittadini ascolani che dalla periferia vorranno recarsi in centro – potranno sostare. E poi da lì partiranno bus e navette con servizio gratuito garantito dalla Start per arrivare nelle vie che accoglieranno la sfilata dei bersaglieri. Il sindaco Marco Fioravanti, a tal proposito, è tornato ieri ad invitare i cittadini ad andare a piedi in queste giornate e, in particolare, domani quando ci sarà un’autentica invasione di persone. Sottolineando, inoltre, che per consentire il passaggio del corteo tutte le auto in sosta nelle vie lungo il percorso della sfilata dovranno essere spostate.

I parcheggi speciali

Con lo stop alle auto in tutto il centro e nelle zone limitrofe in cui è previsto il passaggio della sfilata, l’Arengo ha deciso di attivare una specifica rete di parcheggi gratuiti al servizio di visitatori e cittadini nella giornata di domani. Un’area di sosta sarà disponibile all’ex Prysmian (una volta Ceat) sulla Piceno aprutina con circa mille posti: sarà utilizzabile da tutti, inclusi i mezzi accreditati dall’organizzazione che non rimarranno in città dopo la manifestazione. Altro parcheggio sarà attivato all’ex Carbon, in via Piemonte e, quindi, vicino alla stazione ferroviaria: un’area di sosta che potrà essere utilizzata unicamente da caravan e altri mezzi di visitatori accreditati che rimarranno in città anche dopo la manifestazione. Un ulteriore spazio per la sosta è stato individuato nel piazzale dello stadio (approfittando del fatto che l’Ascoli giocherà a Palermo) e sarà dedicato a tutti, cittadini e automobilisti, ad esclusione di bus e altri mezzi accreditati dall’organizzazione. Infine, si utilizzerà come grande parcheggio anche il piazzale del cimitero che sarà destinato a tutti i mezzi, sia per gli accreditati che per cittadini e visitatori provenienti dalla Salaria. Per quanto riguarda i pullman che porteranno i bersaglieri domani mattina nell’area dell’ammassamento per la sfilata, individuata sulla circonvallazione nord, dovranno recarsi verso una specifica zona di parcheggio in zona industriale, in viale Mutilati e invalidi del lavoro. Ovviamente, con le chiusure al transito, sarà vietata la sosta in tutti gli stalli all’interno del centro storico nelle zone interessate dalla sfilata.

Navette gratuite

Per garantire il collegamento diretto con il centro da parte di chi deciderà di lasciare l’auto o sarà trasferito col pullman in tre dei quattro parcheggi esterni disponibili, saranno messi in campo dalla Start bus di media grandezza o navette gratuite per avvicinarsi al centro, ad eccezione di quello che si trova più vicino alla zona dell’evento, ovvero l’area di via Piemonte (a circa 800 metri di distanza). Sono previste anche navette per il trasporto di persone con disabilità. Oltre alle navette sarà regolarmente garantito, per le altre corse fuori dal centro, il trasporto pubblico durante tutto l’arco della giornata.