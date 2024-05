ASCOLI - Si entra oggi nella fase più calda del programma per il 71° raduno nazionale dei bersaglieri in città. Dopo la presentazione della mostra di cimeli storici dei cappelli piumati (che si protrarrà fino a domani al Forte Malatesta) e del fumetto imperniato su una virtuale visita del generale La Marmora ad Ascoli oltre all’inaugurazione del Villaggio del bersagliere al Campo Squarcia, ieri – nonostante momenti di pioggia - è stata la volta dell’esibizione della fanfara in piazza del Popolo con schieramento di reparti e con la consegna del medagliere nazionale al sindaco Marco Fioravanti.

In serata, invece, il previsto concerto delle fanfare al Ventidio Basso. Ma, come detto, da oggi si entra nel vivo del programma, con il suggestivo saggio ginnico dell’ottavo reggimento al Campo Squarcia e poi le esibizioni delle fanfare nei sestieri della Quintana e poi, alle 23, in piazza del Popolo.

Gli appuntamenti

Oggi si apriranno alle 10, nella chiesa di San Francesco, gli appuntamenti legati al raduno dei bersaglieri in città, con la celebrazione della messa con l’ordinario militare monsignor Santo Marcianò. Il rito si concluderà con la preghiera del bersagliere. Alle 15.30, invece, al campo Squarcia, è previsto l’arrivo delle staffette per lasciare poi spazio all’atteso saggio ginnico-militare seguito dal carosello delle fanfare. Tra cui lo storico ottavo reggimento che si esibirà anche, per la prima volta dopo diversi anni, in un atto tattico. All’interno dello Squarcia resteranno aperti anche stand dell’organizzazione. Gran finale per la serata: alle 21, le fanfare presenti in città terranno concerti negli spazi dei sestieri della Quintana, mentre alle 23, in piazza del Popolo, è prevista l’esibizione corale della fanfara di Ascoli insieme alle fanfare d’onore e alle fanfare ospiti. Infine, è prevista anche la premiazione dei capi fanfara. Nel corso della giornata proseguiranno le visite guidate di alcuni interessanti palazzi in città a cura del Fai giovani e le visite alla mostra del museo storico dei bersaglieri, al Malatesta, e alla mostra sulle stampe storiche.

Punti di soccorso e divieti

Nella giornata odierna, a partire dalle 15, sarà allestito l’ospedale da campo nella zona di piazza Roma, di cui si occuperà il 118 dell’Ast di Ascoli, per ogni eventuale emergenza dal punto di vista medico. Sempre dalla stessa ora e sempre oggi verrà allestito anche un punto di primo soccorso in piazza Giacomini. Servizi ritenuti necessari considerando la presenza di migliaia di persone in centro nella mattinata di domenica. Quindi nelle due piazze in questione sarà revocata la sosta fino alle ore 20 di domani (5 maggio) proprio per accogliere le strutture sanitarie temporanee. Dalle 5 di questa mattina, invece, e fino alle ore 12 del 6 maggio, saranno sospese tutte le autorizzazioni a qualsiasi titolo per l’accesso di veicoli in piazza Arringo e piazza del Popolo, esclusi i mezzi impiegati per allestimenti e disallestimenti per il raduno. Divieto di sosta già attivato, invece, in piazza San Gregorio, via dei Maesi e via Tornasacco con riserva di sosta solo per i mezzi della Rai, pur garantendo sempre il transito dei residenti.