ASCOLI - Sarà un centro storico blindato, quello di oggi, per salutare i bersaglieri provenienti da ogni parte d’Italia e che a partire dalle 8.45 di questa mattina sfileranno per la parata finale del settantunesimo raduno nazionale. Innalzate anche le misure di sicurezza dopo la conferma da parte di Palazzo Chigi della presenza sul palco d’onore di piazza Arringo, della premier Giorgia Meloni il cui arrivo è previsto intorno alle 11,30.

In città sono arrivati anche gli artificieri e gli antisabotatori dei carabinieri. Presenti anche i massimi rappresentanti militari: dal capo di stato maggiore della Difesa, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, al capo di Stato maggiore dell’Esercito, il generale Carmine Masiello che assisteranno alla parata dei circa 35mila bersaglieri che invaderanno la città. Con loro, è prevista la presenza delle massime autorità civili tra cui il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, il prefetto Sante Copponii, il questore Giuseppe Simonelli.

Vista l’imponente presenza, l’amministrazione comunale, insieme con il comitato organizzatore, ha provveduto a predisporre nei minimi particolari il programma della giornata che inevitabilmente avrà delle ripercussioni sul traffico cittadino tanto che sono stati previsti dei bus navetta per dare modo a chi vuole raggiungere il centro riducendo al minimo indispensabile l’utilizzo delle automobili. I bus partiranno dal piazzale del cimitero, da Castagneti nei pressi del mattatoio comunale e da Monticelli con una frequenza di corse di circa dieci minuti.

Per quanto riguarda la sfilata, l’ammassamento dei bersaglieri è previsto sulla circonvallazione Nord, all’altezza dell’ex Gil; da lì, i vari gruppi attraverseranno viale Vellei ed il ponte di Campo Parignano per poi procedere si Lungo Tronto Bartolomei fino a Piazza Santa Maria Intervineas. Da qui i bersaglieri percorreranno un tratto di corso Trento e Trieste e poi via Ceci fino a giungere nei pressi del teatro Ventidio Bsso per poi procedere con la tradizionale corsa prima piazza del popolo e poi piazza Arringo. Nei pressi dello Squarcia ci saranno i pullman delle varie rappresentanti dei reggimenti e battaglioni per poi ripartire.