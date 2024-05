SAN BENEDETTO Ennesimo furto d'auto in riviera. La notte scorsa i ladri hanno rubato una Hyundai Tucson a San Benedetto in via Padre Sigismondo Damiani, nei pressi dell'ospedale. L'auto era parchieggiata in strada, ma i rumori questa volta hanno insospettito i residenti tra cui il proprietario della vettura, che non ha perso tempo e ha chiamato il 112 per denunciare il furto. L’operazione criminale questa volta non è andata a buon fine grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine, che hanno intercettato l'auto e hanno iniziato l'inseguimento per recuperare il mezzo e riportarlo al legittimo proprietario.

I malviventi sentendo il fiato sul collo dei carabinieri, appena varcato il confine con l'Abruzzo, sono scesi dall'auto e si sono dileguati a piedi per sfuggire all'arresto. I militari hanno così recuperato il veicolo e nel frattempo hanno continuato le ricerche dei ladri, che sono riusciti a fermare dopo un breve lasso di tempo due persone. Gli individui, originari di Cerignola, sono sospettati di essere collegati al tentato furto e sono attualmente in corso le indagini per chiarire il loro coinvolgimento e accertare eventuali ulteriori responsabilità. Meno di due mesi fa un'auto identica era sparita in via Sicilia, che si trova a circa 300 metri da via Damiani, insieme a due Golf Volkswagen.