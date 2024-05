ASCOLI Del Duca sotto i riflettori anche a stagione agonistica conclusa. Proprio ieri pomeriggio, infatti, era prevista la presentazione delle offerte delle imprese per la demolizione totale di quel che rimane a tutt’oggi della storica curva sud. Un intervento che servirà ad accelerare verso quella che poi, con un pacchetto di 7 milioni di euro quale finanziamento per il sisma, sarà la fase della ricostruzione.

APPROFONDIMENTI LA STRATEGIA Ascoli, lotta ai vandali dopo la devastazione della chiesa di Sant’Angelo Magno: più telecamere e subito i controlli I RAID Ascoli, a Sant’Angelo due incursioni: nella prima scattò l'allarme, vandali in fuga

La richiesta

Intanto, nel frattempo è pervenuta la richiesta della Juve Stabia, società calcistica appena salita nel campionato di cadetteria, per l’utilizzo temporaneo del Del Duca per la stagione 2024-2025. Richiesta per la quale, con specifica delibera di giunta, l’Arengo ha concesso il nulla osta. Ma ben sapendo che si tratta, chiaramente, di una procedura che la società campana ha deciso di avviare per poter formalizzare l’iscrizione e, nel frattempo, accelerare i tempi per adeguare il proprio impianto sportivo in modo da poter giocare lì le partite casalinghe in calendario.

Una concessione temporanea, dunque, destinata ad essere solo formale. Per quanto riguarda la procedura negoziata avviata nell’immediatezza dall’Arengo per velocizzare poi l’avvio della gara più importante, ovvero quella per ricostruire ex novo la curva sud che sarà intitolata a Costantino Rozzi, si è già entrati nella fase concreta con la presentazione delle cinque offerte (rispetto al prezzo base di gara pari a 396mila 381,17 euro) prevista per ore 16 di ieri pomeriggio, che adesso consentirà di procedere in tempi rapidi con la valutazione della commissione preposta e l’aggiudicazione dell’intervento. Intervento che riguarderà l’abbattimento del manufatto rimanente nell’area della vecchia curva sud e di tutti i ruderi ancora presenti.

La tipologia di procedura individuata dall’Arengo prevede anche tempi molto ristretti per aprire il cantiere. Dopodiché, a demolizione conclusa, si aprirà la strada ad una gara molto più importante – con un costo di 7 milioni di euro e tempi più lunghi per la conclusione dei lavori - perché si tratterà di ricostruire la nuova gradinata che dovrà integrarsi, in maniera omogenea, con la vicina tribuna Mazzone che, a sua volta, ha sostituito ormai da qualche anno la vecchia tribuna est. Gara che a questo punto sarà avviata all’inizio della prossima legislatura, considerato che si tratta di un iter più complesso proprio per la tipologia e consistenza dell'appalto.