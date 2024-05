Il nodo dell’astensionismo e l’etica delle candidature

Per la prima volta, da quando è entrata in vigore la legge sull’elezione diretta del sindaco, ad Ascoli si sfideranno solamente due candidati sindaci: Marco Fioravanti (centrodestra) ed(centrosinistra). E per la prima volta il numero delle liste è molto basso: tredici contro le venticinque di cinque anni fa. Il drastico calo delle candidature non ha investito solo il comune capoluogo, ma quasi tutti gli altri della provincia picena dove si andrà alle urne l’8 e il 9 giugno. La cause della disaffezione alla politica sono molteplici. Da diversi anni a questa parte si registra una diminuzione sensibile dell'affluenza al voto, con conseguente aumento dell’astensionismo. Un dato molto preoccupante perché è la cartina di tornasole di un distacco e di una crescente indifferenza o rifiuto verso la classe politica. Con pochi elettori al voto, come potranno i futuri amministratori comunali considerarsi veramente una classe dirigente? Come potranno sentirsi davvero rappresentativi se li riconosceranno tali solo poche persone? Domande legittime, che, al di là delle polemiche e delle scontate strumentalizzazioni, aprono uno scenario preoccupante: quello nel quale l'istituzione locale, pur assumendo poteri specifici che la legge le assegna, perde appeal sull’elettorato. Leader, insomma, che rischiano di esserlo solamente sulla carta se non ci sarà un evidente e largo consenso cittadino. In alcuni comuni si potrà obiettare che l'esito del voto è talmente scontato che non vale la pena mettersi in gioco, di non compromettersi specie nei piccoli centri, dove più che le logiche politiche prevalgono le faide parentali. Un distacco confermato anche nel calo degli aspiranti consiglieri comunali, nonostante l’ultima legge abbia aumentato (e di molto) le indennità a sindaco e assessori. Insomma neanche per chi vive la politica, non proprio con la passione ideologica come stella polare, una lauta indennità spinge a scendere nell’agone elettorale. D’altronde, al di là del populismo, chi accetta di diventare amministratore, sa quante rogne e gatte da pelare, sacrifici, deve affrontare nel corso del mandato. Non sono sempre rose e fiori. C’è infine un’ultima piaga che è forse quella più importante e che non si riesce a debellare: i requisiti morali della futura classe politica picena. Rispetto al passato, c’è stata, indubbiamente, una scrematura di personaggi di non proprio specchiata moralità, ma anche in questa tornata elettorale i filtri non hanno funzionato benissimo. La legge specifica che sono incandidabili alle elezioni comunali e non possono ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale i soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati stabiliti dal decreto legislativo dell’8 aprile 2013, numero 39. L’eventuale elezione o nomina è nulla. L’organo che ha nominato o convalidato l'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena è a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. Ebbene, in alcune liste presentate, ci sono candidati che sono sottoposti tuttora a indagine della magistratura e non per reati lievi. È vero che la presunzione di innocenza è un diritto sacrosanto ed è valido finchè non c’è una condanna. L’auspicio è che la giustizia possa fare il suo corso (celermente e non con questi tempi attuali) ma era opportuno candidarli? Evidentemente il piacere di governare per loro deve senza dubbio essere squisito, se dobbiamo giudicare da quanto sono ansiosi nel volerlo praticare. La politica non dovrebbe limitarsi a rispettare solo gli articoli della legge Severino ma anche codici etici e soprattutto andrebbe valutata attentamente l’opportunità di tali azzardate operazioni ( e delle eventuali ripercussioni sul voto). Altrimenti, poi, non ci si potrà lamentare ai quattro venti se sale l’astensionismo. L’onestà in politica non ha bisogno di travestimenti né ornamenti.