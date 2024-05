ASCOLI Sembrava si fosse riaperto un spiraglio per avviare una vera trattativa per l'acquisizione dell'Ascoli da parte della Metalcoat, azienda bergamasca del ramo delle acciaierie, invece rimane ancora tutto in stand by. Questo è quanto è emerso dall'incontro tra Matteo Trombetta Cappellani, massimo esponente della Metalcoat, e il sindaco Marco Fioravanti che si è tenuto martedì sera.



La cena



Una cena tra l’imprenditore e il sindaco per capire se ci fossero stati passi in avanti rispetto alle battute iniziali quando l'offerta era condizionata alla permanenza in Serie B. Qualcosa potrebbe muoversi qualora Matteo Trombetta Cappellani prendesse in considerazione l'acquisto dell'Ascoli anche in Serie C. Con la retrocessione molte cose cambiano anche dal punto di vista economico. Qualora l'imprenditore bergamasco prendesse in considerazione l'Ascoli anche in C in quel caso incontrerebbe Massimo Pulcinelli. Al momento, però, la situazione è congelata.



L’attesa



«Stiamo cercando compratori. Abbiamo vissuto scene troppo brutte per restare. Ma attendiamo proposte...», è il refrain di Pulcinelli. E se da una parte c'è Matteo Trombetta Cappellani che riflette sul fatto se volete prendere l' Ascoli anche in C, dall'altra c'è Massimo Pulcinelli che vuole vendere : «Attendiamo proposte» afferma il patron bianconero. Intanto il tempo scorre e l'iscrizione al campionato si avvicina. La società si sta adoperando per adempiere a questo compito con il primo passo che è quello del pagamento di stipendi e contributi, che deve essere documentato in data 4 giugno. «Se la piazza ci sta vicino , sicuramente iscriveremo l’Ascoli». Pulcinelli conferma che non abbandonerà la squadra, ma al tempo stesso chiede la vicinanza da parte della piazza. Il riferimento probabilmente è a chi potrebbe dare una mano al club, a chi sarebbe disposto a supportare la Metalcoat nelle vesti di sponsor e potrebbe farlo anche in questo caso, e a chi lo ha sempre fatto. Il patron poi risponde a chi si sta già proponendo appena è rimasta vuota una poltrona.

E allora vediamo che l'ex direttore sportivo dell'Alessandria, retrocessa in Serie D, Umberto Quistelli, dopo aver saputo che Marco Giannitti è andato via ha dichiarato in una sua intervista a Tutto C di essere stato contattato dall'Ascoli, in realtà è stato lui a proporsi contattando direttamente Pulcinelli dichiarandosi disponibile ed ha anche inviato il suo curriculum. «Stiamo cercando dei compratori, non di certo direttori sportivi o altri dirigenti che saranno ovviamente espressione di una nuova proprietà non di certo nostra».



La risposta del patron bianconero che anche in questo caso, conferma la volontà di voler cedere la società. Ma se la situazione non si evolverà a breve dovrà comunque essere l’attuale proprietà ad organizzare il prossimo campionato con una squadra da ricostruire, con un nuovo direttore sportivo, che non sarà certo chi si sta proponendo.



Per quanto riguarda il tecnico Massimo Carrera ha il contratto per un altro anno, da vedere se deciderà di restare. Il 30 giugno alcuni giocatori si svincoleranno, qualcuno meriterebbe di essere contattato per restare come ad esempio Eric Botteghin che a fine mese tornerà in Brasile. Altri torneranno ai club di appartenenza. Intanto il ds Marco Giannitti ha rescisso il contratto e rinunciato agli ultimi tre mesi di stipendio. Il suo contratto sarebbe scaduto il 30 giugno, era vincolato alla permanenza in Serie B.