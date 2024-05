ASCOLI - A dieci giorni dalla scadenza per l'iscrizione al prossimo campionato di serie C, l’Ascoli è un cantiere intriso di macerie, a un passo (e mezzo) dal baratro, ingolfato da molte chiacchiere e altrettanti distintivi, uno più inutile dell’altro. Non si sa chi dovrà trovare le risorse per garantire un futuro, non si sa chi dovrà allestire la squadra, con quali dirigenti, tecnici e calciatori. Incognite e misteri che si confondono in una mimesi quasi irreale.

La Metalcoat di Bergamo, 60 milioni di euro di fatturato annuo, ha inviato da settimane una lettera d’interesse per rilevare la società, incendiando l'entusiasmo della tifoseria, salvo ingranare la retromarcia dopo la retrocessione. Ora, recalcitrante anche a se stessa, viene ripresa per il bavero per essere ricondotta al tavolo della trattativa, ma ha già fatto intendere che da sola non ce la farà.

Cioè: la prenderebbe a mezzadria con l'aiuto di misteriosi imprenditori locali, chissà quali. Dall’altra parte c'è Massimo Pulcinelli, tre allenatori cambiati in una stagione, un mercato fallimentare culminato con una retrocessione meritata, in perenne guerra con i tifosi sui social, sul quale pende la spada di Damocle di un debito certificato in bilancio di 6,8 milioni da ripianare entro il 2028 (ammesso che siano false le cifre più catastrofiche che circolano senza apparente riscontro).

Nel mezzo i tifosi, sgomenti e disorientati di fronte a questo osceno balletto di responsabilità, a questa perniciosa perdita di tempo, scadente imitazione del Titanic. Poche storie: entro 10 giorni bisognerà pagare due milioni, trovare la fideiussione per iscriversi, allestire un team, visto che anche il ds Giannitti se ne è andato. Se il tempo è denaro non si può sprecare anche quello.