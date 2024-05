Porto Recanati, lite per la fila dal medico: l'informatrice farmaceutica spruzza lo spray al peperoncino e scappa

PORTO RECANATI - Scoppia la lite per la fila del medico, una informatrice farmaceutica perde le staffe e spruzza lo spray al peperoncino. E' successo a Porto Recanati, ieri mattina, negli ambulatori in piazza Del Borgo. Il parapiglia sarebbe nato a seguito di una discussione tra un paziente in fila e l'informatrice: oggetto del contendere l'ordine d'ingresso dal medico. Prima si sono alzati i toni e poi l'informatrice ha tirato fuori lo spray al peperoncino e lo ha spruzzato nella sala d'attesa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che sono riusciti nel frattempo a identificare la donna - anconetana - che era scappata.