ASCOLI Dopo essere stata bruciata da Fermo, l’Ast di Ascoli potrebbe finalmente avere il robot chirurgico Da Vinci. «È stato fatto un approfondimento sulla capacità e la proprietà di questa tecnologia che è molto costosa nell'azienda sanitaria territoriale. Il risultato ha avuto esito positivo per cui l'Ast di Ascoli si è accodata nella procedura di gara a quella di Fermo per l'acquisizione di questa tecnologia» annuncia l’assessore regionale, Filippo Saltamartini

Il divario

L’obiettivo è recuperare il divario nella tecnologia robotica solamente presente nelle province di Ancona e Pesaro. « Voglio congratularmi con la direttrice generale dell’Ast di Ascoli Nicoletta Natalini, e quella sanitaria Maria Bernardette Di Sciascio. Occorre trasmettere ai cittadini la fiducia necessaria nella sanità marchigiana. Occorre sensibilizzare anche i medici di base nel consigliare ai loro pazienti gli esami preventivi e gli screening, per scongiurare l’aggravarsi di certe malattie» prosegue la consigliera regionale Monica Acciarri . Quali saranno i tempi, purtroppo, è difficile dirlo ma già il fatto che finalmente la Regione abbia dato l’autorizzazione è positivo. Spetterà ora alla Natalini definire il cronoprogramma in base alle risorse finanziarie.

Il robot chirurgico

Il robot chirurgico Da Vinci è il più evoluto sistema per la chirurgia mini invasiva. Le sue caratteristiche tecniche fanno sì che il robot trovi diverse applicazioni, dall'urologia alla ginecologia, dalla chirurgia toracica alla chirurgia generale.Il chirurgo, fisicamente lontano dal campo operatorio e seduto a una postazione dotata di monitor e comandi, muove i bracci del robot, collegati agli strumenti endoscopici, che vengono introdotti attraverso piccole incisioni. Il campo operatorio è proiettato tridimensionalmente, con immagini ferme e ad altissima risoluzione.