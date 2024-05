Maria Giovanna vola in Kazakistan: rappresenterà l'Italia alle Olimpiadi di Scienze naturali

SAN BENEDETTO - Volerà a luglio in Kazakistan Maria Giovanna Duranti, eccellenza del liceo scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto, che rappresenterà l’Italia, insieme ad altri due studenti, alle Ibo - International biology olympiad. La studentessa ha ottenuto il terzo posto nella graduatoria nazionale al termine della fase nazionale dei campionati delle Scienze naturali svoltisi ad Assisi. Una gara alla quale Maria Giovanna è arrivata dopo aver vinto la fase d’istituto e quella regionale. La competizione è organizzata su tutto il territorio italiano dall’associazione degli Insegnanti di Scienze naturali che curerà anche la preparazione della compagine selezionata per gareggiare in Kazakistan.

L'esperienza

Al rientro dall’esperienza ad Assisi, alla studentessa sono andate le congratulazioni da parte dell’intera comunità del Rosetti, della dirigente scolastica Stefania Marini, dei compagni della classe 5F, dei docenti del consiglio di classe, tra i quali il professor Leone Damiani, insegnante di Scienze naturali, della professoressa Adelia Micozzi e del professor Gianni Giardini, collaboratori della dirigente, della professoressa Stefania Buttafoco, che ha predisposto la partecipazione ai Campionati.

La gioia

«Per me questa è stata un'esperienza assolutamente unica e irripetibile – dice Duranti -. Malgrado si trattasse di una competizione lo spirito dominante era quello di passione per il mondo delle scienze e invece di una spietata competitività ho trovato ragazzi provenienti da tutta Italia pronti ad aiutare e a supportare gli altri.

Sinceramente non mi aspettavo un tale risultato: sono molto felice di averlo raggiunto e so che non ci sarei riuscita senza l'aiuto dei docenti di scienze che mi hanno seguito in questo percorso».

A sottolineare il notevole percorso di Maria Giovanna Duranti è stata la dottoressa Marini che ha messo in risalto sia l’eccellente curriculum scolastico nei diversi ambiti disciplinari, sia le variegate competenze che lo caratterizzano, visti anche i pregevoli esiti in numerose attività e competizioni, dai Campionati nazionali di Debate in inglese, ai Campionati di Italiano, ai concorsi letterari Emma e il ricordo salvato e Medici Senza frontiere, alle certificazioni linguistiche in inglese e latino, alla Pagella d’Oro, alle International Masterclasses di fisica delle particelle, evento organizzato dalla Sezione Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Bologna. Un profilo di alto livello che si associa a discrezione e garbo, oltre che a un profondo spirito di collaborazione.

L'attesa

Ora a Maria Giovanna non resta che vivere la prossima esperienza internazionale che si colloca, peraltro, in un momento significativo e delicato della sua vita scolastica, l’Esame di Stato: la gara in Kazakistan inizierà infatti il 7 luglio e sarà preceduta da uno stage che la vedrà impegnata per diversi giorni; un onere notevole, ma una occasione preziosa di incontro, confronto, arricchimento.