ASCOLI - Linea dura contro i vandali, su più fronti. Dall’ampliamento della videosorveglianza all’attivazione di controlli serrati nella zona tra il quartiere della Piazzarola e il colle dell’Annunziata. Un messaggio chiaro, quello che arriva da Palazzo Arengo, dopo l’inconcepibile quanto deplorevole raid teppistico delle ultime ore nella chiesa di Sant’Angelo, caratterizzato dalla distruzione senza mezzi termini di oggetti sacri, tombe interne, una statua e anche l’antico organo. Indignazione e rabbia trapelano dalle parole del sindaco Marco Fioravanti, interpellato su questo ennesimo episodio inaccettabile; ma arriva anche la conferma di voler attivare nuove azioni per contrastare gli immancabili incivili che continuano a deturpare il patrimonio cittadino senza motivo e senza vergogna. Con decine e decine di casi, senza risparmiare anche monumenti importanti e storici palazzi, nel corso degli ultimi 10 anni.

Verso la linea dura

«Siamo di fronte a un altro atto di inciviltà davvero preoccupante – sottolinea Fioravanti commentando quanto avvenuto nella chiesa di Sant’Angelo Magno – ma proprio per questo siamo sempre più orientati verso la linea dura. Per il fatto specifico, sono in costante contatto con le forze dell’ordine che stanno svolgendo le indagini, ma siamo a maggior ragione pronti a potenziare la lotta contro i vandali in città. In concreto, siamo già indirizzati verso la gara per il recupero della chiesa, danneggiata dal sisma, coglieremo l’occasione per realizzare all’esterno dell’edificio sacro un adeguato impianto di videosorveglianza che possa fungere da deterrente o, comunque, da strumento per incastrare gli autori di certi gesti. Inoltre, adotteremo anche una misura immediata di controlli più serrati in quella zona che sovrasta la città, in particolare nel quartiere della Piazzarola e negli spazi circostanti dove si sono già verificati altri episodi in passato. Gli autori di questi gesti meritano di essere puniti. E, in questo senso, anche con la modifica del nuovo regolamento di polizia locale, nei mesi scorsi abbiamo inserito la previsione del Daspo urbano per i vandali che danneggiano il patrimonio cittadino».

Il patrimonio vandalizzato

L’increscioso raid nella chiesa di Sant’Angelo Magno rappresenta, in realtà, l’ultima testimonianza, di una lunga serie di atti vandalici, nell’arco degli ultimi dieci anni, ai danni di gran parte del patrimonio cittadino. Andando a ritroso nel tempo, già nello scorso mese di febbraio erano stati presi di mira dai soliti incivili, prima il chiostro di San Francesco (per l’ennesima volta) imbrattato con bombolette spray, poi il monumento al Cristo redentore sul colle del Sacro cuore. Il mese prima, invece, alcuni teppisti erano entrati nella scuola di via San Serafino provocando diversi danni. Nel gennaio del 2023 era toccato al complesso di San Domenico (adesso trasformato in cantiere per la riqualificazione), proprio nella zona della Piazzarola, con ragazzi che avevano distrutto porte, arredi, vetri e altro. Facendo un ulteriore salto indietro, ecco il grave danneggiamento della pietra all’ingresso della chiesa di San Francesco nel luglio 2021 e, esattamente un anno prima, ancora danni al chiostro di San Francesco. Nel 2019, i danni alla fonte battesimale nella chiesa di San Pietro Martire e poi, fino ad arrivare al 2015, erano stati imbrattati il ponte romano, il ponte di Cecco, Palazzo Pacifici, il Ventidio Basso, il Filarmonici, il loggiato di piazza del Popolo, la torre dell’ex Gil e altro ancora.