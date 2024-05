ASCOLI - Qualcuno aveva provato anche un mese fa ad entrare nella chiesa di Sant'Angelo Magno, ma in quel caso scattò l'allarme che mise in fuga i malintenzionati. Emergono con il passare delle ore nuovi elementi sull'atto vandalico compiuto all'interno dell’edificio sacro alla Piazzarola. Da quanto si apprende, dunque, qualche settimana fa c'erra stato un tentativo di penetrare nel luogo sacro, ma il sistema di sicurezza funzionò riuscendo ad evitare quello che poi è accaduto qualche sera fa. Il raid teppistico sarebbe andato a segno dopo che sarebbe stato neutralizzato il sistema di allarme tanto che sarebbero stati rinvenuti dei pezzi della centralina dell'impianto riuscendo ad evitare che si attivasse l'allarme acustico.

E così, i teppisti sono riusciti ad entrare nella chiesa utilizzando una porta che dall’ex monastero consente di raggiungere il sottotetto per poi raggiungere la cantoria dove è sistemato l'organo. L’antico strumento a canne è stato, verosimilmente, quello su cui i vandali si sono accaniti per primi: dapprima buttando sulla navata della chiesa le canne, poi, non contenti, ci hanno camminato sopra schiacciandole. «L'organo, praticamente, è distrutto - rivela don Elio Nevigari, incaricato per la diocesi dei beni culturali ecclesiastici -. Si tratta di un organo del '600 che era stato recentemente restaurato, uno strumenti di grosso pregio reso inutilizzabile». Una volta all'interno, i vandali hanno messo a soqquadro tutto buttando a terra quanto era contenuto all'interno di armadi e comò. «So sono anche accaniti su un crocifisso che si trovava dietro l'altare; lo hanno ridotto a brandelli; e su una statua di San Michele Arcangelo che è stata decapitata e gli sono state strappate via le braccia - dice don Elio -. Si tratta di una statua del Paci, artistica e in cartapesta e considerato il materiale difficile da lavorare, ritengo che sia quella più difficile da riparare». A far propendere che ad agire siano state più persone, è il fatto nel corso del raid sono state scoperchiate anche alcune tombe e per farlo è necessaria la presenza di più persone. «Dolore e sgomento per quanto accaduto - dice l'onorevole Giorgia Latini, da sempre devota a San Michele Arcangelo -. È stata un'aggressione vile e inaudita a uno dei luoghi del cuore più significativi, punto di riferimento spirituale e culturale di Ascoli. Esprimo ferma condanna e mi auguro che i responsabili vengano individuati».