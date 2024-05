ASCOLI - Una donna di 55 anni è stata investita da un'auto mentre era in bicicletta questa mattina alle 8,30 sulla strada Piceno-Aprutina alla periferia di Ascoli, vicino allo svincolo di via del Commercio. A seguito dei traumi riportati è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona.