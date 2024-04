Superenalotto, centrato a Controguerra il "5+" per una vincita da oltre 578mila euro. Poi anche dodici "5"

Chissà quale numero avrà sbagliato, di certo quel numero se lo ricorderà. Ma ricorderà ed anche a lungo quei numeri che gli hanno permesso di centrare un gran colpo, un exploit da oltre 578mila euro. La grande vincita è stata messa a segno questa sera ad un passo dalle Marche, per la precisione a Controguerra, in provincia di Teramo con una giocata al bar dello Sport in via Amadio 11/15. Da segnalare anche dodici "5" da 15.586 euro ciascuno a completare l'exploit.

Questa la sestina vincente: 8 - 12 - 20 - 24 - 45 - 73.

Numero Jolly 4, Numero Superstar 3.