Notano un corpo sulla sponda del fiume Il cadavere è di un uomo sui 50 anni

CONTROGUERRA - L'allarme è scattato questo pomeriggio quando alcuni passanti hanno notato un corpo sulla sponda del fiume. Subito hanno allertato i carabinieri di Teramo e Controguerra, competenti per territorio. I militari sono subito arrivati sul posto e, per recuperare il cadavere, sono stati contattati i vigili del fuoco di Nereto. Una squadra di cinque unità è giunta rapidamente in loco per recuperare il cadavere che poi è stato trasferito, a bordo di un carro funebre, all'ospedale di Teramo.La salma sarà sottoposta ad ispezione cadaverica per accertare le cause del decesso. La vittima quasi certamente di origini caucasiche e di 50 anni, pare sia stato rinvenuto vicino ad una coperta ed altri effetti personali. Come se dormisse in quel giaciglio di fortuna ricavata sotto il ponte che collega Monsampolo del Tronto alla Bonifica all'altezza di Controguerra. Le generalità dell'uomo non sono state ancora diffuse perché addosso non aveva documenti.