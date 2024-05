Ascoli, la volata-salvezza: il tutto per tutto, il primo esame oggi a Palermo

ASCOLI La clessidra ha iniziato a scandire il tempo, 180 minuti per scrivere il futuro dell'Ascoli e sapere in quale categoria giocherà la squadra bianconeran el prossimo campionato. 180 minuti di tensione a partire da questo pomeriggio allo stadio Renzo Barbera dove i bianconeri affronteranno un Palermo alla ricerca di riscatto per poi ospitare venerdì sera il Pisa.

I pensieri tornano indietro al percorso del campionato quando sono stati buttati all'aria punti importanti a seguito di sconfitte evitabili. Tornano alla mente tante situazioni che si sono verificate nel corso della stagione. Ma tutto questo non serve, bisogna pensare al presente e alla sfida di oggi dove anche un pareggio potrebbe non essere risultato positivo.