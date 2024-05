ASCOLI La festa nazionale dei musei coinvolge anche Ascoli, che da oggi a domenica spalancherà gratuitamente ai visitatori le porte dei suoi luoghi espositivi, anche con iniziative inedite.

I musei civici

Oggi, alle 18, c’è “Aurum-Le meraviglie dell’oro” alla galleria Licini, per apprezzare l’arte del maestro di Monte Vidon Corrado grazie alla creazione di piccoli dipinti nati per la realizzazione di fantasiose collane, sulla scia di quanto hanno fatto altri celebri nomi, da Mannucci a Fontana, nel campo dell’oreficeria. Per l’occasione saranno presentati dipinti inediti degli anni ‘50 da poco acquisiti dalle collezioni ascolane e l’orafo Marco Chiarini presenterà monili ispirati a celebri opere di Licini. Domani, dalle 21 alle 23, sarà possibile effettuare un’esperienza immersiva in pinacoteca, con “A conTATTO con l’arte”: conoscenza dei capolavori del museo mediante una visita tattile, vissuta attraverso la lettura dei rilievi.

Domenica, in occasione della manifestazione “Buongiorno Ceramica”, alcuni ceramisti ascolani apriranno le loro botteghe. Parallelamente, al museo della ceramica in piazza San Tommaso, dalle 10, si svolgerà “Ceramica in famiglia”, laboratorio artigianale, dove i bambini, accompagnati dai genitori, apprenderanno le tecniche di manipolazione dell’argilla e della decorazione (prenotazione obbligatoria entro oggi alle 15). Domenica debutta “Breakart”, appuntamento con le porcellane orientali conservate in pinacoteca: Marisa Tomasselli, esperta di essenze rare, coinvolgerà i presenti in un’esperienza olfattiva dedicata ai profumi orientali.

L’archeologico

Il weekend d’arte interesserà anche il museo archeologico statale, dove domani, in tre turni, dalle 17.30, avrà luogo “Il magico potere del riordino”, la presentazione dei lavori di riordino dei depositi museali. L’evento, con l’attività di risistemazione ad opera della direttrice Sofia Cingolani e della restauratrice Manuela Faieta, rappresenta l’inizio di un progetto che prevede la risistemazione di tutti i depositi museali regionali. Il museo rimarrà aperto dalle 19.30 alle 22.30 e l’ingresso avrà il costo simbolico di un euro.

Spinetoli

Sempre domani, anche Spinetoli festeggerà la “Notte dei Musei”. Nel museo della civiltà contadina, aperto fino alle 21, si potrà assistere a due tour distinti che riguarderanno il racconto per immagini dedicato alla scoperta della necropoli romana, con la visita guidata del museo e del borgo di Spinetoli (ingresso libero).