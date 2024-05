ASCOLI «Sogniamo in grande, ma restiamo coi piedi a terra». Sono le prime parole di Anna Maria Rozzi, nuovo amministratore unico della Caffè Meletti srl. Dopo tre anni di consiglio d'amministrazione con Longino Carducci presidente, la Fondazione Carisap nomina l'imprenditrice ascolana a capo della società. Figlia del presidentissimo dell'Ascoli Calcio, Costantino Rozzi, dopo un'importante esperienza come manager dell’impresa di famiglia, Anna Maria ha acquisito una consolidata competenza nella gestione di attività ricettive e nella guida di aziende nel settore food and beverage. Oggi a lei il compito di portare avanti una delle più prestigiose realtà del territorio.

Il commento

«È un grande orgoglio. Ringrazio la Fondazione Carisap per aver riposto fiducia in me – afferma la Rozzi -. Il Caffè Meletti rappresenta un'eccellenza. E dobbiamo tenercelo stretto. Ora abbiamo il dovere di valorizzarlo e promuoverlo ancora di più. Chi mi ha preceduto ha già portato a termine un ottimo lavoro: non è così semplice in una realtà piccola come la nostra».

La storia

Per il Caffè Meletti lo sguardo è rivolto al futuro. Inaugurato la sera del 18 maggio 1907 per volontà di Silvio Meletti, l’industriale di liquori noto per la produzione dell’Anisetta Meletti, che due anni prima aveva rilevato la palazzina realizzata tra il 1881 e il 1884 per ospitare gli uffici della Posta e del Telegrafo. Nel 1981 è stato dichiarato dal Ministero dei beni culturali e ambientali “Locale di interesse storico e artistico”. Dopo una chiusura che ne ha messo a rischio la continuità, nel 1996 il Caffè Meletti viene acquistato dalla Fondazione Carisap che lo restituisce alla città nel 1998 dopo un’attenta opera di restauro conservativo. I successivi adeguamenti strutturali e tecnologici conclusi nel 2011 hanno riportato il locale al prestigio e al fascino di un tempo.

Il futuro

Quali saranno i prossimi passi? «Ragioneremo presto sul da farsi. Al momento il biglietto da visita è molto buono, poi si può sempre migliorare – spiega la neo presidente della società di gestione -. Punteremo soprattutto su accoglienza e attrattività. Spero di vedere tanti ascolani e turisti. Noi saremo qui ad aspettarli con gentilezza, offrendo loro i sublimi prodotti del Piceno. E coinvolgeremo la piazza, le aziende, i commercianti, i ristoratori. Vogliamo confrontarci con loro». Poi spazio al ricordo. «Posso solo immaginare cosa avrebbe pensato mio papà. Amava il Caffè Meletti. Dava appuntamento lì agli ospiti che venivano in città per vedere l'Ascoli. Noi qui abbiamo trascorso la nostra vita».