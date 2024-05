ASCOLI Attenzione all'ambiente, sostenibilità, miglioramento della qualità della vita. Con queste premesse si presenta Ascoli Green, lista civica a sostegno di Marco Fioravanti: trentadue candidati, capitanati dall'assessore Maria Luisa Volponi, per spingere il sindaco al secondo mandato. Tra i protagonisti anche il coordinatore di Azione, Fernando Manes e il consigliere comunale Carlo Narcisi.

APPROFONDIMENTI DECORO Ascoli, i vigili rimuovono 95 bici abbandonate: un mese per reclamarle, ma la maggior parte sono rottami LA SANITA' Ascoli, clima teso all’Ast 5. Negate le assemblee sindacali davanti agli ospedali. La motivazione: «Intralcio al regolare svolgimento delle attività sanitarie»

Gli obiettivi

«Il traguardo è una rivoluzione verde che consideri le necessità dei tempi attuali e le prospettive del futuro. L'anima green della città è già partita, continueremo in questa direzione», afferma Volponi. Molteplici le iniziative portate a casa in questi anni a capo dell'assessorato della qualità della vita e delle pari opportunità: dagli investimenti sulla rete ciclabile, al Biciplan, dall'osservatorio permanente sulla mobilità sostenibile alle riqualificazione delle aree per esempio piazza Diaz e Largo delle Peonie, fino al discorso sulle pari opportunità e ai tanti eventi realizzati nella lotta alla violenza di genere.

Tanti i progetti di domani come per la ex Carbon: «Ci sarà un forum di progettazione partecipata tra il Comune, la Bottega del terzo settore, Legambiente per creare un sito che sia attrattivo, intelligente, sostenibile sotto tutti punti di vista», aggiunge Volponi. Poi gli interventi strategici a Monticelli. «Un luogo che promuova salute: la certificazione di un'area di circa 60 mila mq a ridosso della sponda del Tronto. Un parco per tutta la popolazione a contatto con animali domestici e selvatici, immersa nella natura, importante per la socializzazione» sottolinea l'assessora. «Questa città può avere un futuro se farà del paesaggio un’attrazione turistica e un fattore in grado di generare ricchezza» dice Fioravanti.

I candidati

Questi i candidati: Maria Luisa Volponi, Monia Allevi, Mina Ballaj, Cristian Calcagni, Agata Camaiani, Sandro Caponi, Franca Cellini, Maria Gabriella Ciabattoni, Tommaso Ciriaci, Cinzia Ciucani, Ana Maria Valeria Conea, Valerio De Marzi, Ferit Duraku, Simona Felici, Caterina Filipponi, Silvia Forlini, Manuela Iena, Fernando Manes, Silvia Maravalle, Valeria Matricardi, Federica Monti, Luca Morganti, Carlo Narcisi, Giannino Nazzari, Giovanni Petrucci, Giorgio Poli, Giuliano Scancella, Sonia Schiavoni, Vincenzo Tomassetti, Greta Travaglini, Marco Troiani, Anna Vitali.