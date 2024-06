ASCOLI - Stop da oggi alla maxi-multa europea con la definizione della bonifica nella vasca di prima pioggia e una pagina che si volta, nella storia dell’ex Carbon. Ora, avanti con un corposo e innovativo progetto a forte matrice green ma senza rinunciare a investimenti per l’occupazione del futuro tra hub tecnologici, servizi, insediamenti sportivi, culturali, edilizi e commerciali, uffici pubblici.

Tutto questo passando attraverso la sinergia tra pubblico (con la catena istituzionale che parte dal sindaco Marco Fioravanti e dall’Arengo per arrivare al Governo nazionale) e privato, con la Restart (proprietaria dell’area) capitanata dall’imprenditore Battista Faraotti.

Si volta pagina

Uno dei capannoni dismessi dell’ex stabilimento, aperto a rappresentanti istituzionali e cittadini, ha accolto l’annuncio dello stop alla maxi multa. «Da domani (oggi, ndr) – dichiara Fioravanti – l’Italia non pagherà più la maxi-multa per l’inquinamento della vasca, grazie soprattutto al gran lavoro del commissario Giuseppe Vadalà. Una sanzione di 400mila euro ogni 6 mesi dal 2014 ad oggi, per un totale di 8 milioni che cessa grazie al lavoro di bonifica che si conclude. Dal punto di vista operativo, in conferenza dei servizi abbiamo approvato l’analisi di rischio per andare avanti con il progetto di bonifica, prevedendo un turnover con il privato che inizierà a bonificare l’area. Poi si procederà col progetto». Il commissario per la ricostruzione Guido Castelli evidenzia come si stia «lavorando per ricreare le condizioni che consentano di evitare lo spopolamento nelle aree del sisma, anziché attendere a braccia conserte, per evitare che i progetti diventino inutili». «Dopo un percorso lungo 14 anni - sottolinea Faraotti a nome di Restart – stiamo vedendo luce. E il nostro obiettivo, dopo aver superato complicazioni, resta quello di eliminare il cancro di questa zona inquinata per restituirla alla città come spazio straordinario da godere. Oggi ci sono le condizioni per procedere». Soddisfazione esprime Vadalà, confermando che la pratica di Ascoli è stata inviata in Europa per lo stop della sanzione. Il sottosegretario Lucia Albano conferma che il progetto potrà aprire le porte per finanziamenti importanti «con inserimento nel Fondo di coesione quale ultimo step legato al Pnrr e a finanziamenti che dovrebbe mettere in moto anche la cabina di regia, istituita a livello nazionale per la valorizzazione del patrimonio pubblico».

L’opera

Il progetto dell’ex Carbon, messo a punto dalla società Land, è fortemente imperniato sull’ambiente e la sostenibilità. Ed ecco, quindi, la presenza del parco sul Tronto (tre ettari), oltre a 14 ettari di aree verdi e 2.500 nuove alberature. Poi un piazzale, gli spazi sportivi con un campo da calcio, uno da calcetto, un maneggio e un campo da tennis, ma anche un anfiteatro per spettacoli, un’area destinata alle funzioni pubbliche (uffici e servizi), una fascia per l’edilizia residenziale sostenibile, un centro commerciale, una zona destinata ad un hub innovativo e uno tecnologico con la presenza della sede per l’Italia centrale dell’incubatore ComoNext, anche per portare smartworker a vivere e lavorare ad Ascoli.