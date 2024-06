ASCOLI - Il presidente del consiglio degli anziani, Massimo Massetti, presenta così “La Notte dei Colori” di stasera: «La Quintana apre le porte alla città. E manderà un messaggio forte: siamo tutti uniti, ci divide solo il momento della tenzone. Dobbiamo fare il possibile per rendere la nostra città sempre più bella ed esserne fieri». Dalle 17, lo Squarcia sarà il teatro dell’appuntamento inserito nel programma del Settantennale.

I ragazzi di tutti i sestieri saranno coinvolti dai colori con cui dipingeranno lo spazio antistante la gradinata nord del campo sportivo. Il disegno rimarrà a memoria della collaborazione ed amicizia del popolo della Quintana. Sarà una grande festa, con stand gastronomici, musica e silent party. «La Quintana è sana competizione, ma è anche patrimonio della città. Il nostro compito è valorizzarla» aggiunge il vicesindaco Gianni Silvestri. La Notte dei Colori è un inedito della Quintana ed è organizzato insieme ai sestieri con il patrocinio dell’Arengo, il sostegno della Fg Holding del gruppo Gabrielli e le associazioni Ap Events, Mad Events, Impero, Mecenate, Apply. Gabrielli sosterrà anche il restyling dell'imbandieramento in centro: ci saranno nuovi drappi, dai colori più vivaci e realizzati su stoffa più adatta all'esterno. Verranno installati nuovi portabandiere e nuovi pali. È stato anche pubblicato un bando per chiedere ai proprietari di palazzi lungo il percorso del corteo di far mettere, senza oneri di spesa, un portabandiera sulla facciata del proprio edificio. Interessate piazza Ventidio Basso, via Cairoli, via Trivio, via Ceci, corso Mazzini, via Trieste, piazza Roma, via Panichi, via Del Duca, piazza Arringo, viale de Gasperi, corso Vittorio Emanuele. «In questi anni, a seguito dei tanti interventi agli immobili, molte bandiere e portabandiere sono andate persi» aggiunge Massetti. «Ci è piaciuta l'idea di ridare nuova veste alla città con i colori nel segno della tradizione. Il sostegno alla Quintana, per la sua tradizione e per la sua trasversalità, ci permette di dare maggior valore alla città» sottolinea Cesira Gabrielli, presidente della Holding. Anticipata la vendita dei biglietti per le Giostre. «Stiamo ricevendo numerose richieste da fuori – rivelano Massetti e Ilaria Isopi -. Tante quelle da Canada, Sudamerica e Australia».

m. v.