SAN BENEDETTO - Chalet con pavimentazioni e coperture amovibili, al fine di essere meno impattanti. Uno dei cardini per la variante al Piano spiaggia che dovrà adeguarsi alle normative emesse dalla Regione. Da qui l’incarico che la giunta ha assegnato, nell’ultima seduta, all’ufficio tecnico urbanistico per stilare la revisione del Piano.

APPROFONDIMENTI GLI EVENTI L’unione fa la forza, chalet coalizzati a San Benedetto: una sola voce per il lungomare sud, nasce l'associazione Rinascimento

Le regole

Un adeguamento del Piano spiaggia al Gizc. È il compito assegnato all’ufficio urbanistica. La variante, infatti, riguarderà anche le superfici pavimentate, che dovranno essere interamente amovibili e a carattere stagionale con il solo scopo di garantire l’accessibilità e la visibilità degli stabilimenti. Quindi niente strutture fisse.

La pavimentazione non potrà superare il 20% negli chalet. Inoltre la superficie copribile non potrà essere superiore al 20% dell’area in concessione con esclusione di tende, tettorie, portici e attrezzature. Infine l’altezza massima dello chalet non potrà essere superiore a 4 metri e i manufatti potranno avere una copertura da adibire a solarium.

Anni di varianti

La redazione dell’ultimo Piano spiaggia risale all’agosto del 1989 a cui sono seguite delle varianti nel 1996, nel 1998 fino al 2004 e l’ultima nel 2009. Nel 2016 la Regione ha approvato le Linee guida per la predisposizione del nuovo Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC) a cui i piani particolareggiati di spiaggia devono adeguarsi. Da qui l’incarico assegnato al servizio di pianificazione urbanistica affinché vengano apportate le modifiche necessarie per adeguare il vigente Piano di spiaggia a renderlo conforme il Piano particolareggiato con le vigenti norme del Piano di Gestione Integrata delle Zone, risolvendo anche le incongruenze riscontrate nel corso degli anni tra norme ed elaborati dell’attuale Piano spiaggia.

Il necessario adeguamento

Si tratterà di un adeguamento di fronte alle normative messe in campo dalla Regione e sarà l’occasione anche per attuare innovazioni sull’occupazione del litorale. Si prevede una cooperazione tra amministrazione e operatori con un iter che andrà a coinvolgere le associazioni di categoria. Il problema sarà rappresentato dagli adeguamenti difficili da attuare in previsione delle aste che dovrebbero partire a breve.

Eventi e limitazioni

Il Piano di gestione integrata prevede che la lunghezza del fronte mare delle aree libere non potrà essere inferiore al 35% della lunghezza del litorale di ogni comune, escludendo le zone non usufruibili. Inoltre il Piano spiaggia dovrà indicare le linee della costa sulla base dei dati forniti dal demanio e si dovrà tenere conto dei vincoli imposti dalle infrastrutture ferroviarie e individuare le aree a rischio idrogeologico da sottoporre a limitazioni. Sarà inoltre facoltà dei Comuni autorizzare lo svolgimento temporaneo di manifestazioni ricreative e sportive e nelle aree libere fino a 15 giorni all’anno. Come avvenuto in Riviera nell’area dell’ex Camping dove è stata smantellata la Beach arena. Il Piano sarà chiamato a stabilire anche criteri uniformi per gi arredi tenendo conto del decoro del litorale.