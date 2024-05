ASCOLI Scatta l’operazione di sigillatura di porte e finestre in una porzione dell’ex ospedale Mazzoni per evitare nuove intrusioni nella chiesa di Sant’Angelo Magno alla Piazzarola. Dopo il raid di alcuni vandali che hanno distrutto oggetti sacri, tombe interne, una statua, l’antico organo e altri arredi, l’Arengo affianca le indagini in corso a caccia degli autori del deplorevole atto con l’affidamento a una ditta specializzata dei lavori necessari a rendere impenetrabile la parte del complesso dell’ex ospedale che confina con la chiesa di Sant’Angelo Magno. Questo perché, forse, tra le varie ipotesi si pensa anche ad un possibile accesso dei vandali nella struttura religiosa attraverso l’immobile confinante. E adesso si è deciso di intervenire per evitare di lasciare ancora il via libera ai potenziali delinquenti che potrebbero tornare sul luogo del reato.

Stop alle intrusioni

L’iniziativa dell’Arengo si traduce nell’intervento che la ditta incaricata è chiamata a realizzare nella porzione dell’ex Mazzoni che si affianca proprio alla chiesa di Sant’Angelo Magno. Si va, quindi, a rendere inaccessibile l’immobile adiacente con la sigillatura di porte e finestre, procedendo anche con il posizionamento di una rete elettrosaldata di rinforzo e con l’inserimento di blocchetti in muratura. Tutto ciò, come motivato anche nella determina di affidamento dei lavori, per impedire, indirettamente, anche l’accesso di vandali all’interno dell’edificio sacro già profanato.

La finalità

Un primo tassello, dunque, che si va a mettere per evitare che quanto accaduto possa ripetersi, mentre, nel frattempo, continua il lavoro degli inquirenti per cercare di individuare e incastrare i responsabili di quanto accaduto. In prospettiva futura, invece, secondo quanto confermato dal sindaco Marco Fioravanti, con il progetto già finanziato per risanare il complesso di Sant’Angelo Magno dopo le ferite del sisma si prevede anche di andare ad installare un impianto di videosorveglianza nell’area esterna alla chiesa. Con una funzione di deterrente oltreché di efficace strumento per riprendere e rendere identificabili eventuali ulteriori vandali in azione nella zona.