ASCOLI Come aveva promesso al sindaco Marco Fioravanti, il maggiore azionista dell’Ascoli calcio, Massimo Pulcinelli, ha avviato le trattative per la cessione del club che dovrebbe avvenire, secondo quanto annunciato, entro il prossimo mese. Trattative che scorrono in parallelo con due aspiranti acquirenti con i quali si è andati oltre la semplice lettera d’interesse (come nel caso Metalcoat). Chi sono? Un fondo d’investimento americano, come avevamo anticipato un paio di settimane fa, e un gruppo imprenditoriale del Centro Italia.

Essendo stato sottoscritto un patto di riservatezza, le parti si sono impegnate a non fare trapelare particolari sulle due trattative in corso. A chi garantirà maggiori solidità, Pulcinelli consegnerà le chiavi del club bianconero. In sostanza il 90% delle quote comprensive anche della Cedibi. Nonostante i rumors che circolano in città Pulcinelli non resterà come azionista ma uscirà del tutto dal capitale sociale.



La due diligence

Con entrambi la società bianconera ha avviato la due diligence. Cosa è? La due diligence indica quell'insieme di attività svolte dall'investitore, necessarie per giungere ad una valutazione dell'azienda che comprenda anche i rischi di un eventuale fallimento dell'operazione e delle sue potenzialità. Dossier che da mercoledì comprende anche la relazione dei conti della società di corso Vittorio Emanuele dal 1° gennaio ad oggi, in attesa dell’approvazione del bilancio a fine giugno. Secondo indiscrezioni i numeri non si discostano molto da quelli della relazione precedente. Quali saranno i tempi della trattativa? Per ora i dirigenti bianconeri sono concentrati sull’imminente termine dell’iscrizione poi si penserà alla cessione del club. Dal punto di vista formale ci vorrà circa un mese ma come è successo nel passaggio della società da Francesco Bellini e Massimo Pulcinelli, le parti potrebbero accordarsi sulle procedure.



L’iscrizione



Bisogna infatti presto allestire la futura squadra che disputerà il campionato di serie C, a cominciare dal direttore sportivo che dovrà seguire il calciomercato e dell’allenatore. Intanto incombe l’iscrizione. Entro il 4 giugno va depositata l'intera documentazione per l'iscrizione, comprensiva della fideiussione che è di circa 350mila euro, stipendi, ritenute Irpef e contributi ai tesserati. Per racimolare i due milioni di euro necessari per pagare gli stipendi ai tesserati si sono mossi gli sponsor a cominciare da Battista Faraotti, Mariano Morosini e la famiglia Gabrielli, ai quali si dovrebbero aggiungere nelle prossime ore Giuliano Tosti e Danilo Turla. Inoltre dovrà essere depositata presso gli organi competenti già oggi la situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2024 approvata dall'organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società dei revisori.



Il lutto



Infine un gravissimo lutto ha colpito nella serata di mercoledì la famiglia Pulcinelli: è deceduto a Roma Aldo Pulcinelli, papà del patron dell’Ascoli Calcio Massimo e della vice presidente Roberta. Capostipite del Gruppo Bricofer, viene a mancare un riferimento di vita per i figli e i nipoti del compianto Aldo, oltre che una guida professionale per il noto marchio del fai da te. I funerali si svolgeranno questa mattina nella capitale.