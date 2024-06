ARQUATA DEL TRONTO - Da ieri Diego e Andrea Della Valle sono cittadini onorari di Arquata. Per aver costruito in tempo record uno stabilimento produttivo del gruppo Tod's nel post sisma del 2016. L'evento che si è svolto ieri mattina al centro polifunzionale donato dagli Alpini ha messo insieme i prefetti delle province di Ascoli e Fermo, i vescovi, le territoriali di Confindustria (presente anche Macerata), i commissari alla ricostruzione e i presidenti della Regione Marche che si sono succeduti, i sindaci di alcuni Comuni del Fermano con quelli dell'Ascolano.

Unico grande assente l'ex sindaco di Arquata Aleandro Petrucci, scomparso nel 2020, più volte ricordato durante la cerimonia alla quale ha preso parte sua moglie Anna Maria Vitali.

I retroscena

Lo stesso Diego Della Valle, patron di Tod's, ha ricordato ieri mattina scherzosamente il momento post sisma in cui tutto è nato: «Sindaco, cosa serve? E lui mi rispose “Una fabbrica”. Pensai ammazza sindaco ti do un dito ti prendi un braccio». Andrea Della Valle ha poi svelato che la stessa idea già balenava nella testa del fratello. «Una grande idea perché se si ricostruiscono solo case, si fanno cattedrali del deserto» ha aggiunto l'attuale sindaco del paese Michele Franchi. «È stata una sfida. Oggi lo stabilimento è un gioiellino. È un esempio per la nostra filiera, anche se è il più piccolo. All'inizio c'era scetticismo: come formiamo gli addetti? In un anno, i tutor hanno fatto diventare dei bravi artigiani anche coloro che facevano un altro mestiere». Lo stabilimento da 2.500 metri quadrati costruito tra le macerie oggi dà lavoro ad una cinquantina di persone che sfornano calzature col marchio Tod's. «La nuova fabbrica è stata utile per il territorio ma ancora più utile come messaggio. Queste zone hanno ancora bisogno di essere ristrutturate e ricostruite. Nessuno se lo è dimenticato. E nessuno abbandonerà Arquata» ha detto Diego Della Valle che ha rimarcato come il bravo imprenditore si completa quando si mette a disposizione del territorio. «Nessun rispetto per quelli rapaci, che prendono e poi scappano via dall'Italia» ha tuonato lo stesso Della Valle.

L’anticipazione

L'imprenditore elpidiense ha svelato che sta valutando un ampliamento dello stabilimento di Arquata: «Ma stiamo vedendo se c'è la possibilità di reperire giovane manodopera. Costruire gli stabilimenti è importante ma è molto più importante avere la manodopera adatta e avere maestranze come le nostre». In precedenza hanno ringraziato i fratelli Della Valle il Prefetto di Ascoli Sante Copponi, la parlamentare Lucia Albano, il commissario per la ricostruzione Guido Castelli il quale ha rimarcato che «Diego Della Valle ha dimostrato grande generosità e che il successo imprenditoriale può e deve restituire qualcosa al territorio che lo ha reso possibile», il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Una menziona a parte merita il don Vinicio show che ha unito teologia a simpatici siparietti. Il sindaco Franchi e la vedova Petrucci hanno consegnato le pergamene con la cittadinanza onoraria e la chiave simbolica del paese, la cui custodia è stata affidata a Leonardo Della Valle, figlio di Andrea.