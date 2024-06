Per il terzo anno, torna nel territorio piceno il cartellone itinerante di “JazzAp”, il festival di musica internazionale che nasce per abbracciare scenari storici, persone e paesaggi attraverso il jazz e i suoi derivati in esecuzioni dal vivo, affinché le sette note si fondano con l’ambiente. Un percorso tra mare e montagna creato mediante un itinerario di eventi in grado di proporre tappe tra le meraviglie del territorio, dove i luoghi possano offrire alla musica una scenografia unica, diventandone co-protagonisti.

La presentazione

Ieri mattina, alla presenza di parte dei rappresentanti dei dodici comuni coinvolti, è stata presentata l’edizione 2024 della manifestazione, resa possibile anche grazie al contributo della Regione Marche. Emiliano D’Auria, patron del Cotton Club, storico tempio musicale cittadino, al timone anche di “JazzAp”, ha spiegato le peculiarità della rassegna imminente, che vede tra i tanti big presenti anche nomi altisonanti, come il trombettista Enrico Rava, il cantautore Eugenio Finardi e il gruppo pop- jazz degli “Avion Travel”, gruppo già vincitore al festival di Sanremo nel 2000 con “Sentimento”. «Stavolta saranno 16 gli appuntamenti, dal 14 giugno al 30 luglio, più un’anticipazione fissata per il 7 giugno al chiostro di San Francesco alle ore 21» ha esordito D’Auria, a proposito della presenza del “Classic Quintet” di Paul Van Kemenade, il cui concerto sarà gratuito. La partenza ufficiale sarà per venerdì 14 giugno, alle 21.30, con Enrico Rava che porterà in piazza San Giacomo a Monteprandone il suo nuovo progetto “The Fearless Five”, un quintetto “senza paura”, che mette insieme energie giovani e creative, insieme all’enorme esperienza del suo leader. Il cartellone proseguirà il 16 giugno a San Benedetto del Tronto con Luca Aquino Quartet, mentre il 22 a Castignano ci sarà Eyot e il suo “Quindecennal” e, nella stessa sera, Dainius Pulauskas Quintet. La rassegna proseguirà il 23 giugno a Forca di Presta di Arquata per il concerto per piano solo di Enrico Zanisi; il 28 giugno ad Offida con lo spettacolo “Euphonia Suite” per conto di Eugenio Finardi e il 6 luglio ad Ascoli, grazie all’esibizione di Enzo Favata. “JazzAp” prevede poi la sera del 7 luglio il “live” di Raffaele Casarano, che sarà ad Ascoli con il suo concerto “Ani Live”, mentre l’8 luglio e sempre nel capoluogo piceno è fissata l’esibizione degli Avion Travel, accompagnati dalla Medit Orchestra diretta dal maestro Angelo Valori.

L’appuntamento

Il festival estivo andrà avanti, per presentare il 13 luglio a Ripatransone Mark Lettieri Group, seguito da Jacopo Ferrazza e Simona Severini Duo. E ancora, la sera del 20 luglio a Quinzano di Force ci sarà Naomi Berrill Trio; in data 21 luglio arriverà a Montegallo la musica di Jelly Roll Plays Morton; il 27 luglio invece a Rotella sarà la volta di Jani Mc Pherson Trio con lo show “A long way”. Il penultimo appuntamento, fissato per il 28 luglio, sarà appannaggio della serata offerta da “The Bad Plus”, attesa ad Acquasanta Terme, per poi lasciare il posto al gran finale della manifestazione, proposto il 30 luglio a Grottammare grazie alla performance di Stefano Cocco Cantini e di Antonello Salis, protagonisti di “Arduo”.